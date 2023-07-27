路易丝·泰勒获任命 将成首都领地首位原住民女性最高法院法官

路易丝·泰勒（Louise Taylor）被任命为澳大利亚首都领地最高法院法官，将成为该地区首位原住民女性最高法院法官，这创造了历史。





Kamilaroi原住民女性泰勒于悉尼内城区出生和长大，她的家族最初来自新南威尔士州的新英格兰地区。





2018年，她被任命为澳大利亚首都领地的首位原住民治安法官。





作为一名律师，泰勒几乎专攻刑法领域的工作，以及专门研究家庭暴力方面的问题。





泰勒常驻堪培拉，长期担任澳大利亚首都领地妇女法律中心管理委员会召集人，曾任首都领地预防家庭暴力委员会成员，以及是首都领地妇女事务部长咨询委员会的前主席。





2009年，她被授予首都领地年度女性称号，并获得首都领地国际妇女节奖。



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在接受她的母校澳大利亚国立大学的采访时，泰勒表示，她之所以选择学习法律，是因为希望“有机会在理解和掌握法律知识，特别是在与原住民有关的法律的基础上，与权力对话”。





梅根·戴维斯（Megan Davis）教授、Aunty帕特·安德森（Pat Anderson）、朱莉·汤斯（Julie Tongs）和她的母亲朱迪·泰勒（Judi Taylor）等女性给予了她许多启发。





她说：“就我个人而言，我的家庭一直是我的动力和灵感的源泉。”





在泰勒获此任命的一年前，Warramunga原住民林肯·克劳利（Lincoln Crowley）在布里斯班宣誓就职，成为澳大利亚首位原住民最高法院法官。





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