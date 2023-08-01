曾“种歧自己”的台裔移民 如今为何将原住民问题当作自己的责任？

“原住民之声”公投即将在2023年12月前举行，有关公投的讨论愈发激烈，在移民群体中也不例外。





台裔澳大利亚音乐人Matt Hsu对SBS普通话说，或许有些人觉得事不关己，认为“这是澳大利亚白人的事”。但他认为，移民来到澳大利亚这片土地，也可以说是殖民的受益者，因此“同样有责任思考并解决原住民问题”。



曾经是一个“内化种族主义者”

Matt本人会演奏数十种乐器，曾在TEDx活动的舞台上以“一人乐队”的形式进行过表演，他的作品也两度荣获昆士兰音乐奖（QMA）的“年度世界音乐”（World Award of the Year）奖项。





而近几年，他的乐队开始吸收志同道合的乐手们，逐渐组成了真正的管弦乐队，且乐队从人员构成到音乐风格都致力于体现包容性与多样性，展现澳大利亚多元文化的多姿多彩。



但是，Matt的成长过程中，却曾经真切地抵触过自己的多元文化背景。





他坦言，自己在儿时曾面临种族歧视，学校里同学们对亚洲人的刻板印象——爱学习、不爱娱乐、缺乏魅力、理科好等等——曾刺痛过他，让当时的Matt钻牛角尖地试图将自己“去亚洲化”，变成了一个“内化种族主义者”（internalized racist），即接受主流社会的一些种族主义观点后，开始贬低自己的文化背景。





他说：“我就很不喜欢这个刻板影响，然后从学校出来就觉得，我不喜欢当亚洲人。长大的时候就觉得，我自己变成一个内化种族主义者，就是自己对自己种族歧视。”





但随着时间的推移，Matt慢慢与自己的多元文化背景和解，开始主动去了解亚洲文化、台湾文化，并在音乐中加入多元文化元素，并通过音乐宣扬包容性。



Matt会演奏十余种乐器。 Source: Supplied 采访当中，Matt自豪地展示了自己近段时间学会的一些中国乐器，包括古筝、琵琶、二胡等，并表示这些乐器的独特魅力让他惊叹，他也十分享受学习与练习这些乐器的过程。





“这些乐器很难，我就很慢地学。（但）练那些乐器，也是练我自己的文化。”



无论来自何处 都要勇敢做自己、展现自己

此前，Matt作为舞台剧《一夫多妻制的毒害》（Poison of Polygamy）的音乐制作人，担纲了整部作品的音乐作曲工作。作为一部展现亚裔生活与挣扎的作品，Matt需要运用大量亚洲音乐元素，由此开始自学大量中国乐器。



LISTEN TO 陪伴、使命、跨文化传承：中国传统音乐在多元澳洲的碰撞与交融 SBS Chinese 26/07/2022 13:57 Play

他觉得，自己的成长经历赋予了音乐创作独特的视角，他的音乐更像是“从澳大利亚人的角度去理解亚洲文化”，同时也像“千层面”一般，一层又一层地将不同的文化元素混杂在一起。





他说：“比如说周杰伦是一个台湾人，他刚开始就是想从台湾人的视角去探索美国的音乐，然后慢慢地台湾、中国的声音元素再加回去。那些（不同文化的）层次我觉得很有意思。”





“然后我（的音乐）就是澳洲、台湾、澳洲、台湾。”



他认为，自己众多作品当中，最能体现自己想表达的主题的是《Make Everything》。





“我觉得这首歌能更好地表达我内心地想法，就是做人不应该是别人叫我应该成为什么样，那样你就是一个工具。”



我应该做我自己，有自己的想法，然后自己表达你是谁。我觉得这样很重要。

澳大利亚移民也是“殖民的受益者”

Matt呼吁人们勇敢做自己、倡导包容性，而他的Obscure Orchestra中也不乏原住民音乐人的身影。



Matt Hsu's Obscure Orchestra Source: Supplied 对于原住民问题，Matt从很早开始就思考为何土生土长的人们，对于这片土地上发生的事情却没有话事权。





“我父母移民来澳的时候，他们来到这里是要向联邦政府寻求批准，而这个政府主要是由白人政策制定者组成。澳大利亚原住民领袖和社区成员是无法加入这一对话、表达意见的。而我认为这是不对的。”



他表示，自己成长过程中，周遭的人似乎都觉得这是一件很正常的事，这让他愈发觉得作为一个移民，同样有责任去思考并解决原住民问题。





“我们来澳洲（移民）也是受益于殖民。所以我们也有一份责任去思考并解决原住民主权问题，”他指出。





作为一个亚洲移民，他认为原住民文化与亚洲文化有共通之处。





他说：“许多国家都被英国殖民过，所以我觉得我们都曾经（和原住民一样）有共同的感受。”



我们都是种族主义和内在刻板印象的受害者。

“由于殖民化、侵略战争等等历史原因，我们都因为与主流白人文化不同而被轻视。我认为在这方面，西方国家的亚洲群体在某种程度上与（澳洲）原住民有着一样的感受。”





他表示，虽然移居西方国家的亚裔群体有一定阶层门槛，因此无法全然理解所有原住民群体的感受，但“文化方面很复杂，淘金热时期来澳的华裔移民也是很痛苦的”，因此亚裔群体多多少少能与原住民群体产生共情。





Matt表示支持“原住民之声”，认为这是朝着正确方向迈进的第一步。



Matt在2022年再度获得了昆士兰音乐奖。他对SBS普通话表示，自己未来希望通过音乐创作，持续地表达自己的观点，即“difference is beautiful”。 Source: Supplied 他表示：“因为如果有一个很重要的决定关乎你的族群、你的文化，那你才应该是那个有权作出选择的人，不是其他任何人，不是其他任何文化背景的人、其他政府的人或是做决定的其他某群人。”





“因为澳洲从一开始就是原住民的土地，原住民应该对自己的命运、他们文化未来的选择有控制权。我觉得这很明显是‘原住民之声’应有的作用。”





Matt希望自己未来能通过音乐创作，持续地表达自己的观点：“不一样的人，不一样的身份，都是很好的。”



Difference is beautiful.

（点击收听完整采访）



