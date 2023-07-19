在议会原住民之声（Voice to Parliament）公投宣传活动正式启动近一个月后，赞成和反对的观点均已于周二列在官方宣传册上。



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而最新的新闻民调显示，原住民之声的支持率正在下降。本周的民意调查显示，48%的受访者对原住民之声投反对票，41%的人投赞成票，11%的人表示 “不知道”。上个月的新闻调查显示，反对方支持率为47%，支持方为43%，10%的人表示“不知道”。





最新民调显示，支持反对派的女性比例（38%）和地区比例（31%）尤其糟糕。





阿尔巴尼斯认为，一旦竞选活动加剧，人们在集中注意力时会更倾向于投赞成票。





他说：“当然，大多数澳大利亚人会在公投真正举行时集中注意力。现在还有一段时间。我们所知道的是，已经有相当多的反对公投宣传活动在试图制造怀疑。”





他说：“赞成票宣传活动需要更有力地提出理由，因为我们知道澳大利亚的全民公决很难通过——48次中只有8次。但这是一个简单明了的主张，即承认并倾听澳大利亚原住民的表达，从而为他们带来更好的结果。”





在节目中，听友们就其对议会原住民之声公投表达了看法。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【正在行动】您如何看待议会原住民之声公投宣传册的内容？ SBS Chinese 19/07/2023 20:04 Play

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