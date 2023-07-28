政界人士对“原住民之声”意见不一 霍华德称被殖民是“幸运的”

要点： “原住民之声”入宪公投继续在澳大利亚引起激烈辩论；

新西兰总理希普金斯也在本周被问及对有关议题的意见；

前总理霍华德及谭保也有对此发表评论。

“原住民之声”入宪公投继续引发激烈辩论。本星期多位现任及前任政界人士都被问及对有关议题的意见。





星期三 (7 月 28 日)，新西兰总理希普金斯 (Chris Hipkins) 被问及对澳大利亚“原住民之声”的意见。他虽然没有正面表达自己对入宪公投的立场，却表达了关于与原住民修好重要性的看法。





他在惠灵顿 (Wellington) 与到访新西兰的澳大利亚总理阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 一同召开记者会时，被问及“原住民之声”及新西兰与原住民修好的经历。





他回答时表示，入宪公投是“一项澳大利亚人的事务，我不希望就此发表评论”。





但他也表示，新西兰“修好过程”的经历是“普遍正面”的。



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希普金斯说：“这并不代表路途上一帆风顺，也不代表这个过程间没有激烈争论的时刻。但回顾这些激烈的辩论...... (如今) 事情已经有所变化。”





“对的，争议是无休止的。现在很多人会回顾那些争议，犹疑那些事究竟有何具争议之处，因为修好的过程始终是非常正面的。”



澳大利亚总理阿尔巴尼斯 (图左) 及新西兰总理希普金斯 (图右)。 Source: AAP / Mark Coote 希普金斯和阿尔巴尼斯均承认，在与原住民修补这个议题上，新西兰及澳大利亚的情况存在非常大的差异。





澳大利亚与原住民并无制定条约，而英国政府则早在 1840 年 2 月 6 日与毛利族首领签订《怀唐伊条约》(Treaty of Waitangi)，被普遍视为新西兰的一份重要立国文件。





阿尔巴尼斯说：“我们的历史是相当不同的。《怀唐伊条约》是新西兰的立国文件。”





“在一众属于前殖民地的发达国家之中，只有澳大利亚在其立国文件 (即我们的《宪法》) 中没有承认原住民族族群。而我们的历史可以追溯到 1788 年，这 (原住民) 需要在我们的立国文件中得到承认。”



霍华德：殖民是“这个国家最幸运的经历”

另一边厢，自由党前总理霍华德 (John Howard) 本星期接受《澳大利亚人报》访问时形容，殖民是“这个国家最幸运的一次经历”，表明支持“原住民之声”的反对阵营。





访问是在星期二 (25 日) 的报章上被刊登。霍华德在访问中表示：“我确实认为，这个国家经历过最幸运的事就是被英国殖民。”





“我并非是说他们是完美的，但他们较其他欧洲国家而言绝对是更成功及带来了更大益处。”



霍华德估计，本次“原住民之声”入宪公投将会以失败告终，又说这将“在如何帮助原住民的问题上引发新的冲突”。





他说：“除了‘原住民之声’咨询机构想做的事及政府愿意做的事之间将出现冲突之外，我不认为‘原住民之声’将能带来任何其他成果。”



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谭保则形容关于“原住民之声”的报道是“对民主的侮辱”

而另一位自由党前总理谭保则支持“原住民之声”入宪。他在本周与工人权益倡导者伯罗 (Sharan Burrow) 在《卫报》撰写的一份评论文章中，批评默多克 (Rupert Murdoch) 旗下媒体对“原住民之声”入宪公投的报道手法。





两人是“澳大利亚人要求针对默多克成立皇家调查委员会”(Australians for a Murdoch Royal Commission) 组织的联席主席。





他们对天空新闻 (Sky News Australia) 开设全新 24 小时“原住民之声”频道表示忧虑，认为这个由默多克所有的频道正在“散播恐惧及谎言”，是“对澳大利亚民主的侮辱”。



前自由党副领袖毕肖普 (Julie Bishop) 也在本周于全国新闻俱乐部发表演说，表示“原住民之声”是“向正确方向迈进的一步”，并促请国民“给它一个机会”。





她在星期三发表的演说中说：“我向所有愿意听我说话的人所发出的信息是，我认为这是朝着正确方向迈进的一步。”





“我在国会内听过了太多关于缩窄差距 (Closing the Gap) 的演讲，感觉到我们已经正在努力缩小原住民及非原住民之间的差距及不平等。”





“某些情况下，一些关键的指标正每况愈下，而非有所改善。所以，这并非政府拨款的问题，并非政客所提出政策的问题，而是给予原住民权力作出决定、实行一些有效政策的权力。”



毕肖普在 2019 年退出政坛，目前为澳大利亚国立大学 (Australian National University) 校监。她曾经担任自由党副领袖超过十年。





她并未直接回应是否对自由党决定反对“原住民之声”感到失望。





现任领袖达顿 (Peter Dutton) 领导下的自由党，早前已公布正式立场，表明反对透过修改《宪法》成立“原住民之声”咨询机构。





达顿在本月较早前促请澳大利亚国民否决公投议案。他形容这是“120 年来对我们的《宪法》作出的最重大修改”。





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