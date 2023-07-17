【SBS On Demand好片分享】热播纪录片《澳大利亚战争》

今天要跟大家特别推荐在SBS On Demand热播的一部纪录片The Austranlian Wars《澳大利亚战争》 (点击这里免费观看这部纪录片，配有简体中文字幕） 。





《澳大利亚战争》由澳洲著名导演兼制片人帕金斯（Rachel Perkins）制作。她横跨澳洲，探索了从1788年第一舰队抵达澳洲之后一百多年里，这片土地上发生过的原住民与白人殖民者之间的战争。



The Australian Wars Credit: Joseph Mayers/Joseph Mayers Photography 纪录片一共3集，帕金斯通过访问历史学家、原住民长老、幸存者的后裔等等，为我们还原了当时的战争场面以及许多不为人知的故事。纪录片提到，澳大利亚是一个执着于战争和纪念的国家，但澳大利亚的记忆是有选择性的，每年有超过一百万人到堪培拉的澳大利亚战争纪念馆缅怀在异国他乡战场上牺牲的十万多条生命，这样的战争纪念碑或场馆遍布澳大利亚各个城镇，大概有一万多座，时刻提醒着人们那些可歌可泣的往事。然而在澳大利亚自己的这片土地上，大约有相同数量的人也因为战争而死亡，其中大部分是原住民，他们在与白人的交战中失去了生命。令人悲哀的是，没有多少人想到应该去纪念他们。



纪录片的第三集讲述的是殖民者对澳大利亚北部地区的征服。导演帕金斯说，这部纪录片从某种程度来说无法充分描述当时对原住民的屠杀和暴力事件的规模。她提到在潘顿河下游人们口口相传的历史，一个女人说：他们返回去杀死了所有婴儿、孩子、少女、老妇人，可怜的人们都爬到树上躲藏，但他们像鸟一样被射下来，他们像鸟一样倒下，生命就此终结。





到这部纪录片播出时为止，由琳德尔.瑞恩教授主导的研究已经确认了400多起澳洲各地历史上发生的屠杀原住民事件，其中还不包括零星的屠杀。纪录片的最后提出了一个根本问题：



持续一百多年的原住民与白人之间发生的流血事件究竟是冲突还是战争？

一位历史学家说欧洲人可能会认为这是冲突而不是战争，因为这些流血屠杀事件过于分散，规模太小，没有战争的尊严；而原住民肯定认为这是战争，因为最终关乎的是他们的生命，以及他们文化和传统的生存。



导演兼旁白帕金斯在澳洲战争纪念馆。 Source: SBS 作为《澳大利亚战争》 这部纪录片的导演和旁白叙述者，帕金斯本身拥有Arrernte和Kalkadoon两个原住民部落的血统。她说，制作这部纪录片是一件非常庄严的事，是她数年心血的结晶。它重新设定了原住民与国家的关系，这同样也是澳大利亚的光荣历史，与第一舰队的历史比肩共存，同样值得被后人铭记。





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