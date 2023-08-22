悉尼市议会禁止新建物业连接天然气 波及住宅及餐厅

维州政府早前确认将于2024年起禁止新建房屋使用天然气，而新州州长柯民思（Chris Minns）表明不会跟进此举措。不过，新州有3个地方议会已先后投票通过“禁气令”。





悉尼市政府发言人证实，市议会10名议员本周一晚（8月21日）就一项动议表决，有8人支持禁止新建物业铺设天然气管道，意味着住户和餐厅将无法使用明火煤气炉。





动议通过后，市议会将要求议会员工就敦促开发商在所有新物业使用全电力的“可能性和困难”展开调查，并“尽快”就此提交报告。





市长摩尔（Clover Moore）也会致信州政府要求拨款，为专用可再生能源的住宅及企业提供补贴。



发言人表示，市议会呼吁新州政府效法维州，在全州强制禁止天然气。





“在这发生之前，我们透过其它方法实现住宅电气化，减少悉尼市内的新建天然气连接。这也适用于新的办公室、购物中心和酒店。”





尽管如此，州政府仍有权实施规划条例，以推翻市议会决定。





反对党地方政府事务发言人塔克曼（Wendy Tuckerman）批评悉尼市议会对小企业的能源开支缺乏考虑：“天然气在减排过度上有重要作用，但也需要考虑开支。我敦促州政府在新州发展停滞之前，对这疯狂作出控制。”





摩尔被问及相关决定对餐饮企业的影响时答道：“工作机会将改变，但会有其它机会。现实是我们要竭尽所能、作出艰难决定来处理全球变暖的问题。”





而新州规划厅长斯卡利（Paul Scully）仅回应称，悉尼市议会的新措施不会是强制性的，而当局会留意后续发展。





除了悉尼市中心，东区Waverley的市议会在今年6月通过“禁气令”，而西区Parramatta更早于2021年已实施。





目前，全境禁止新建物业使用天然气的只有维州和首都领地。





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