消费者在生活成本危机中减少外出就餐 Coles的利润激增

在生活成本压力不断增加的情况下，人们越来越倾向于前往超市购物，与此同时Coles的销售收入录得强劲增长。

COLES SUPERMARKET STOCK

Shoppers walk past at a Coles supermarket in Canberra, Wednesday, August 18, 2021. Supermarket chain Coles has declared a record final dividend for the 2021 financial year, with profit and earnings rising slightly during the 12 months to June 30. The company’s revenue rose $38.9 billion while EBIT firmed 6.3 per cent to $1.87 billion and profit advanced 2.8 per cent to $1 billion. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / Lukas Coch

要点
  • 超市巨头 Coles 的销售收入同比增长 6.1%；
  • 结账价格上涨了6.7%；
  • Coles表示，随着人们在生活成本危机中减少选择外出就餐次数，他们预计收入将进一步增长。
因生活成本压力，人们减少外出用餐，这令超市巨头Coles录得了4.8%的利润增长，但店铺盗窃活动激增也正日益威胁着它的利润。

周二，该公司的报告称，上个财年其超市销售收入增长了6.1%，现金利润从一年前的10.5亿澳元上升至11亿澳元。

消费者在这一年中感受到了6.7%的结账价格上涨，但新任首席执行官利亚·韦克特（Leah Weckert）表示，随着越来越多的人选择在家用餐，Coles有实现较好增长的前景。

她告诉分析师：“外出就餐、点外卖和去咖啡馆喝咖啡已越来越被视为特殊场合的享受。”

韦克特对总体通胀率的放缓感到满意，但不同类别的价格差异很大。

新鲜农产品的价格，包括青瓜、西兰花和甜椒，正在迅速放缓，而烘焙食品和乳制品的通胀却没有得到遏制。

Coles自有品牌产品的销售强劲增长，包括主食如面条和大米，以及高端产品线。

韦克特表示：“消费者仍然希望享受美食和餐厅品质的餐点，并且越来越希望超市在他们有限的预算内超市能提供更多的选择。”

得益于一些成本削减举措和销售因素，Coles的毛利率升至26.4%。

但是，全行业范围内有组织犯罪分子的店铺盗窃活动激增，导致库存损失增加了20%。

韦克特说：“我们确实看到越来越多的门店报告，他们发现损失相当大且有针对性。”

Coles计划通过在门店内增加更多的保安人员，以及采取购物车锁和智能门等举措来解决这个问题。

金融服务公司E&P Capital的零售分析师菲利普·金伯（Phillip Kimber）表示，利润结果比分析师预期的低2%，可能会对股价造成压力。

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Published 22 August 2023 3:43pm
By AAP-SBS
Source: AAP
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