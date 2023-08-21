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相比父辈 澳大利亚年轻人如今购房是更难了吗？

在澳大利亚，当婴儿潮一代许多人购买第一套房子时，利率和失业率都比今天的要高得多。如今首次置业者在某些方面更容易了，但他们也面临着一系列全新挑战。

A man in a checked shirt and sunglasses stands in front of modest home.

When Bruce Jackson bought his first home in 1984, interest rates were sky high. He took in boarders to cover the repayments and even asked his girlfriend at the time to contribute to the mortgage and bills. Source: Supplied

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观看Insight的《婴儿潮一代VS千禧一代》，该节目将探讨为什么这种代际差异如此之大，以及如何解决这个问题。

布鲁斯·杰克逊（Bruce Jackson）是一名退休教师。1984年，他以6万澳元在奥尔伯里（Albury ）买下了他的第一套房子。

对于当时25岁的他来说，那是一段艰难时期；他一年挣2.2万澳元，觉得必须要离开悉尼才能买得起房。

他告诉Insight：“我净工资的43%都用于还贷。每天晚上吃的是肉碎，而且吃的不是优质肉碎，而是便宜的。”

“我从来不出去度假……从未买过新车。我17岁时得到了一辆二手车，有17年的历史，现在我还留着它。”

为了还贷，布鲁斯接收寄宿生，甚至问当时的女友分担房贷和账单。

因此，当他的23岁女儿最近也在新州南部的奥尔伯里购买了一套房子时，这位婴儿潮一代（出生于1946至1964年之间的一代人）对这个过程的简单感到惊讶。

他说：“她下班后就呆在家里。两年后，她说：‘爸爸，我可能有足够的首付款买房了。’”

“就在前几天，她说：‘我不知道大家都是怎么说的。这真的没那么难。’”
A man in a checked shirt and sunglasses stands next to his old-model blue car.
Bruce Jackson says the cost of mortgage payments has meant he's never been able to buy himself a new car. Source: Supplied
当被问及是否认为女儿购房更容易时，布鲁斯说，他当时作为一个年轻的购房者，按时支付账单总是很不容易，甚至有时要借钱来支付费用。

他说：“我认为她（女儿）没有这个问题。实际上，她刚刚为我支付了一次旅行的费用。”

如今的购房者面临什么？

1984 年，布鲁斯买下他的第一套住房时，澳大利亚人的平均收入为约1.9万（19188）澳元，平均房价约6.4万（64039）澳元。根据金融比价网站 Finder的数据，这意味着人们需要贷款3.3倍于收入才能买得起平均水平的房产。

Finder称，相比之下，2023年的平均收入为约9.1万（90896）澳元，而平均房价为约92万（920100）澳元，这意味着购房者现在必须借10倍于收入的钱。

在1984年，20%的首付款相当于全年收入的三分之二。而今天，这个比例略微超过两倍。
A line graph showing the rise in Australian house prices from 1880 to 2020.
Many first homebuyers today are finding themselves locked out of the housing market due to an inability to afford a deposit, which is typically 20 per cent of the property price. Source: SBS
有一些人对于踏上房产之路不知所措，30岁的艾什莉·斯沃洛（Ashley Swallow）是其中之一。

这位千禧一代（1981至1996 年间出生的人）在20 多岁旅行了好几年，她说很想拥有一个属于自己的地方。

她说：“拥有一个家，组建一个家庭，肯定是我和伴侣想要做的事情……但在做这些之前，我们想要有一个房子。”
A woman in a yellow summer dress sits on a wall. In the background there's a whitewashed Greek town and the Aegean Sea.
Millennial Ashley Swallow says having spent several years travelling during her 20s, she would now love to buy her own home. Source: Supplied
这位自由摄影师觉得她的目标有“时间限制”。

“我不想在35岁时才生第一个孩子……一切都必须顺利才能做到。”

尽管感受到压力，艾什莉说，对于旅行经历，她并不后悔，也不后悔选择从事收入不稳定、高额开销的职业。

她说：“我有点像是在年轻时就过上了退休生活，而不是在年长时。我对此……觉得还好。”

收入挑战被财富挑战所取代

悉尼大学经济学家加雷斯·布莱恩特（Gareth Bryant）表示，虽然像布鲁斯这样的1980年代和1990年代的购房者当时受到高利率困扰，1990年1月官方现金利率为17.5%，而且失业率远高于今天，但现在首次购房者面临的挑战完全不同。

他在接受Insight采访时表示：“以前更多的是关于收入的挑战：‘你是否有足够的钱还贷？’而不是实际上被拒之门外无法购房。”
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“现在更多的是财富问题，实际上是能否真正获得首付所需的财富。”

他说，像艾什莉的经历在澳大利亚千禧一代中越来越常见，许多人被房地产市场拒之门外，数量前所未有。

他说：“过去20年来，房价的增幅远远超过了工资的增幅。”

“因此，我们正在看到一个结构性的变化，租房不再是一种暂时现象，人们开始面临终身租房的局面。”

“即使（千禧一代）有体面的工作和收入，他们也发现自己无法进入房地产市场。”

对于希望购买第一套住房的婴儿潮一代来说，节省开支、加班或找第二份工作去赚取额外收入等策略可能会有所帮助，但加雷斯的研究发现，这些方法对千禧一代来说并不那么有效，因为买房需要高额首付。

“然而，有一个关键因素确实起了作用，那就是在进入房地产市场和获得首付方面，人们是否能得到父母的某种支持。”
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短期幸福VS长期目标

不过，对于所有千禧一代来说，在父母极少帮助的情况下买房并非不可能。

33岁的乔什·弗兰齐（Josh Franzin）在25岁左右时住在家里，同时积攒首付，在悉尼郊区建了自己的房子。

从那时起，这位卡车司机每周工作长达80 个小时，以支付房贷并投资。

他在接受Insight采访时表示：“如果你还没有（购房），随着收入与房价的比例（增加），情况变得极其艰难。”
A man stands against the outside wall of a house while smiling at the camera. He is wearing a blue Parramatta Eels NRL jersey.
Josh Franzin built his house on the outskirts of Sydney in his mid-20s and has worked overtime to cover his mortgage repayments. Source: Supplied
“但也关乎做让你感到舒适的事情。”

当他在悉尼外50公里的地方建造自己的房子时，乔什说，他的朋友会取笑，他们需要护照才能来拜访。

但对他来说，这是值得的，因为他有了自己的房子。

他说：“你只需评估你更看重什么，是短期的幸福还是长期的目标，然后真正决定你想追求什么。”

“为其设定一个金钱价值，然后去努力。”

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Published 21 August 2023 11:42am
Updated 3h ago 11:45am
By Anna Watanabe
Source: SBS
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