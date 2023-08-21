相比父辈 澳大利亚年轻人如今购房是更难了吗？

布鲁斯·杰克逊（Bruce Jackson）是一名退休教师。1984年，他以6万澳元在奥尔伯里（Albury ）买下了他的第一套房子。





对于当时25岁的他来说，那是一段艰难时期；他一年挣2.2万澳元，觉得必须要离开悉尼才能买得起房。





他告诉Insight：“我净工资的43%都用于还贷。每天晚上吃的是肉碎，而且吃的不是优质肉碎，而是便宜的。”





“我从来不出去度假……从未买过新车。我17岁时得到了一辆二手车，有17年的历史，现在我还留着它。”





为了还贷，布鲁斯接收寄宿生，甚至问当时的女友分担房贷和账单。





因此，当他的23岁女儿最近也在新州南部的奥尔伯里购买了一套房子时，这位婴儿潮一代（出生于1946至1964年之间的一代人）对这个过程的简单感到惊讶。





他说：“她下班后就呆在家里。两年后，她说：‘爸爸，我可能有足够的首付款买房了。’”





“就在前几天，她说：‘我不知道大家都是怎么说的。这真的没那么难。’”



Bruce Jackson says the cost of mortgage payments has meant he's never been able to buy himself a new car. Source: Supplied 当被问及是否认为女儿购房更容易时，布鲁斯说，他当时作为一个年轻的购房者，按时支付账单总是很不容易，甚至有时要借钱来支付费用。





他说：“我认为她（女儿）没有这个问题。实际上，她刚刚为我支付了一次旅行的费用。”



如今的购房者面临什么？

1984 年，布鲁斯买下他的第一套住房时，澳大利亚人的平均收入为约1.9万（19188）澳元，平均房价约6.4万（64039）澳元。根据金融比价网站 Finder的数据，这意味着人们需要贷款3.3倍于收入才能买得起平均水平的房产。





Finder称，相比之下，2023年的平均收入为约9.1万（90896）澳元，而平均房价为约92万（920100）澳元，这意味着购房者现在必须借10倍于收入的钱。





在1984年，20%的首付款相当于全年收入的三分之二。而今天，这个比例略微超过两倍。



Many first homebuyers today are finding themselves locked out of the housing market due to an inability to afford a deposit, which is typically 20 per cent of the property price. Source: SBS 有一些人对于踏上房产之路不知所措，30岁的艾什莉·斯沃洛（Ashley Swallow）是其中之一。





这位千禧一代（1981至1996 年间出生的人）在20 多岁旅行了好几年，她说很想拥有一个属于自己的地方。





她说：“拥有一个家，组建一个家庭，肯定是我和伴侣想要做的事情……但在做这些之前，我们想要有一个房子。”



Millennial Ashley Swallow says having spent several years travelling during her 20s, she would now love to buy her own home. Source: Supplied 这位自由摄影师觉得她的目标有“时间限制”。





“我不想在35岁时才生第一个孩子……一切都必须顺利才能做到。”





尽管感受到压力，艾什莉说，对于旅行经历，她并不后悔，也不后悔选择从事收入不稳定、高额开销的职业。





她说：“我有点像是在年轻时就过上了退休生活，而不是在年长时。我对此……觉得还好。”



收入挑战被财富挑战所取代

悉尼大学经济学家加雷斯·布莱恩特（Gareth Bryant）表示，虽然像布鲁斯这样的1980年代和1990年代的购房者当时受到高利率困扰，1990年1月官方现金利率为17.5%，而且失业率远高于今天，但现在首次购房者面临的挑战完全不同。





他在接受Insight采访时表示：“以前更多的是关于收入的挑战：‘你是否有足够的钱还贷？’而不是实际上被拒之门外无法购房。”



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“现在更多的是财富问题，实际上是能否真正获得首付所需的财富。”





他说，像艾什莉的经历在澳大利亚千禧一代中越来越常见，许多人被房地产市场拒之门外，数量前所未有。





他说：“过去20年来，房价的增幅远远超过了工资的增幅。”





“因此，我们正在看到一个结构性的变化，租房不再是一种暂时现象，人们开始面临终身租房的局面。”





“即使（千禧一代）有体面的工作和收入，他们也发现自己无法进入房地产市场。”





对于希望购买第一套住房的婴儿潮一代来说，节省开支、加班或找第二份工作去赚取额外收入等策略可能会有所帮助，但加雷斯的研究发现，这些方法对千禧一代来说并不那么有效，因为买房需要高额首付。





“然而，有一个关键因素确实起了作用，那就是在进入房地产市场和获得首付方面，人们是否能得到父母的某种支持。”



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短期幸福VS长期目标

不过，对于所有千禧一代来说，在父母极少帮助的情况下买房并非不可能。





33岁的乔什·弗兰齐（Josh Franzin）在25岁左右时住在家里，同时积攒首付，在悉尼郊区建了自己的房子。





从那时起，这位卡车司机每周工作长达80 个小时，以支付房贷并投资。





他在接受Insight采访时表示：“如果你还没有（购房），随着收入与房价的比例（增加），情况变得极其艰难。”



Josh Franzin built his house on the outskirts of Sydney in his mid-20s and has worked overtime to cover his mortgage repayments. Source: Supplied “但也关乎做让你感到舒适的事情。”





当他在悉尼外50公里的地方建造自己的房子时，乔什说，他的朋友会取笑，他们需要护照才能来拜访。





但对他来说，这是值得的，因为他有了自己的房子。





他说：“你只需评估你更看重什么，是短期的幸福还是长期的目标，然后真正决定你想追求什么。”





“为其设定一个金钱价值，然后去努力。”





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