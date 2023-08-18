澳大利亚政府“帮助购房”计划预计明年推出 它能够帮到你吗？

要点： 澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，工党的帮助购房计划将于明年展开；

联邦政府将可能帮助承担高达40%的购房款项；

该计划是工党去年大选的核心承诺之一。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）透露，联邦政府的帮助购房住房计划（Help to Buy housing scheme）将于明年生效。





周三，阿尔巴尼斯在全国内阁会议上与各州及领地的领导人会面，宣布计划在五年内新建120万套住房，以解决全国住房危机。





周四，他在布里斯班举行的工党全国大会上发表讲话时透露，是次商讨还为工党在 2024 年履行一项关键选举承诺铺平了道路。



Under the scheme, the government contribute up to 40 per cent of the cost of a new home. Source: AAP / Paul Miller “澳大利亚人一直在做正确的事情，他们努力工作、存钱、做出牺牲，但买房首付仍然遥不可及，”他说。





他说：“我们的政府要做的就是站出来，投入我们的一份力量。（为澳大利亚人）打开拥有自置住房的大门。”





帮助购房计划旨在帮助中低收入者以较少的首付进入住房市场。





那么，该计划将会如何运作？对哪些人有帮助？他们又将能省下多少钱呢？





以下是您需要了解的内容。



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帮助购房计划将如何运作？

政府将会介入，可能承担新建房屋购买价格的40%，对现有房屋则承担30%。





购房者还将免去贷款机构的抵押贷款保险，可能节省超过三万澳元。他们无需为政府持有的部分产权支付租金。





该计划每年将适用于一万套住房，但购房者必须住在该屋内。



通过该计划将能节省多少？

这将取决于您住在哪里。





该计划将根据各地房屋成本及城市和农村地区的差异设定上限。



在房价高企的新州，悉尼和偏远地区中心的房屋上限为95万澳元。这意味着那里的购房者在新建房屋上可节省38万澳元，在现有房屋上可节省28.5万澳元。





但在该州其他地区，上限则降至60万澳元，因为这些地区的房价相对较低。





在维州，该计划将适用于墨尔本和偏远地区中心地区价格可多达85万澳元的房屋，以及该州其他地区达55万澳元的房屋。



谁将有资格参加帮助购房计划?

收入不超过九万澳元的澳大利亚单身人士，或总收入为十二万澳元的伴侣双方。





他们需要手头有2%的首付存款，并有资格申请标准住房贷款来支付房款余额。





他们并不需要是首次置业者，但他们目前不能拥有房产。





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