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澳大利亚政府“帮助购房”计划预计明年推出 它能够帮到你吗？

工党已经透露一项帮助澳大利亚人买房的关键计划开展的时间，以下是您需要知道的信息。

A man and woman hold their hands aloft in front of a 'Labor' poster.

Prime Minister Anthony Albanese says Labor's 'Help to Buy' scheme will begin next year. Source: AAP / Jono Searle

要点：
  • 澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，工党的帮助购房计划将于明年展开；
  • 联邦政府将可能帮助承担高达40%的购房款项；
  • 该计划是工党去年大选的核心承诺之一。
澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）透露，联邦政府的帮助购房住房计划（Help to Buy housing scheme）将于明年生效。

周三，阿尔巴尼斯在全国内阁会议上与各州及领地的领导人会面，宣布计划在五年内新建120万套住房，以解决全国住房危机。

周四，他在布里斯班举行的工党全国大会上发表讲话时透露，是次商讨还为工党在 2024 年履行一项关键选举承诺铺平了道路。
A sold sign outside a house.
Under the scheme, the government contribute up to 40 per cent of the cost of a new home. Source: AAP / Paul Miller
“澳大利亚人一直在做正确的事情，他们努力工作、存钱、做出牺牲，但买房首付仍然遥不可及，”他说。

他说：“我们的政府要做的就是站出来，投入我们的一份力量。（为澳大利亚人）打开拥有自置住房的大门。”

帮助购房计划旨在帮助中低收入者以较少的首付进入住房市场。

那么，该计划将会如何运作？对哪些人有帮助？他们又将能省下多少钱呢？

以下是您需要了解的内容。
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帮助购房计划将如何运作？

政府将会介入，可能承担新建房屋购买价格的40%，对现有房屋则承担30%。

购房者还将免去贷款机构的抵押贷款保险，可能节省超过三万澳元。他们无需为政府持有的部分产权支付租金。

该计划每年将适用于一万套住房，但购房者必须住在该屋内。

通过该计划将能节省多少？

这将取决于您住在哪里。

该计划将根据各地房屋成本及城市和农村地区的差异设定上限。
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在房价高企的新州，悉尼和偏远地区中心的房屋上限为95万澳元。这意味着那里的购房者在新建房屋上可节省38万澳元，在现有房屋上可节省28.5万澳元。

但在该州其他地区，上限则降至60万澳元，因为这些地区的房价相对较低。

在维州，该计划将适用于墨尔本和偏远地区中心地区价格可多达85万澳元的房屋，以及该州其他地区达55万澳元的房屋。

谁将有资格参加帮助购房计划?

收入不超过九万澳元的澳大利亚单身人士，或总收入为十二万澳元的伴侣双方。

他们需要手头有2%的首付存款，并有资格申请标准住房贷款来支付房款余额。

他们并不需要是首次置业者，但他们目前不能拥有房产。

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Published 18 August 2023 12:45pm
By Finn McHugh
Source: SBS
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Australia

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