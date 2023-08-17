澳洲新调查：这些行业的工作者虽有工作仍难租房 为何难以负担？

要点： 一项对房源的调查发现，在澳大利亚，一名老年护理工作人员能够负担得起的出租物业只有 507个；

若租金超过家庭开支预算的三成，可能会造成财务压力；

慈善组织Anglicare 的负责人表示，私人物业租赁巿场是为了创造财富，而非提供住房保障。

任职长者护理员的科琳·卡里纳（Colleen Carena），曾每周付 280澳元租住流动房车公园的一个车位，因为她负担不起出租房屋。





此前，她在科夫斯港 （Coffs Harbour）一家老年护理机构结束轮班工作后，回到她的小型货车上。





她现年 60 岁，虽有工作但仍难以找到一个符合租房预算，还有不少人和她面临同样的困难。



There are few properties available for rent within the budget of essential workers in Australia. Source: SBS

可负担房屋供应不足

一项针对澳大利亚各地租房广告的调查显示，只有一小部分出租物业的租金是在护士和清洁工作者等必要行业工作人员的预算范围内。





慈善组织Anglicare Australia 就现有可供出租的房屋进行了调查，并发布了有关房源及对比 16 个必要行业的工作者收入的调查结果。





根据有关行业的平均收入，全澳大利亚只有 507 个能让长者护理工作者负担得起的出租物业。





至于其他人员，例如救护车人员，均被排除在 97% 以上的私人物业租赁市场以外。符合预算租金的物业选择最少的是酒店餐饮从业者， 在 45895个房源中，只有 424个是在他们负担得起的范围内。



Just one of the rental properties listed in the Northern Territory when the survey was done would be considered affordable on an average hospitality worker's wage. Source: SBS 该组织曾经发布过类似的调查结果，调查那些接受政府津贴者的租金负担能力，但聚焦于必要行业工作者的负担能力则属首次。





Anglicare Australia 执行董事凯西•钱伯斯（Kasy Chambers）表示，租金负担能力危机促使该组织关注就业人士的经历。





她说：“必要行业工作者是社会的支柱，但他们却负担不起租金。我们的简报显示，越来越多的必要行业工作者正面对严重的租金压力。”





该调查简报使用了国际公认的衡量标准，即租金超过家庭开支预算的 30% 即被视为构成财务压力。





钱伯斯说：“对于长者护理工作者、幼儿教育工作者、清洁工作者、护士和许多其他必要行业工作者来说，澳大利亚几乎没有哪里的房屋是负担得起的。他们负担不起住在自己社会的开支。”



Finding an affordable rental property is getting harder in Australia, even for some in full-time employment. Source: Getty / Andrew Merry

长者护理工作者的选择不多

卡理纳随后获得慈善组织Mission Australia的援助。该组织向她提供了公寓。





她说见过广告上有些较便宜的公寓每周租金也要 460 澳元左右。





“我可负担不起，因为我只是一名临时工，有时工作三天，这周可能幸运能够工作7 天，但下周可能会不一样，所以非常波动。”





她说，对于有工作但仍然租不起私人房屋，感到十分气馁。



READ MORE 澳洲各地房租一再上涨 租金最高的地区有哪些？

部分全职工作者难负担出租房屋

钱伯斯表示，私人物业市场“令收入最低的人失望”是事实，而Anglicare Australia 的调查结果显示“这也令收入达至平均水平的人失望，包括全职工作者”。





较早前一份简报显示，无业伴侣双方、依靠Centrelink 援助的单亲家长及依靠残疾津贴福利金的澳大利亚人，都只能负担得起租赁市场中0.2% 的出租房屋。





在六月份季度，全澳大利亚有刊登广告的物业租金中位数为每周 520 澳元。





钱伯斯将澳大利亚私人物业租赁市场称为“一团糟”。





她指这是为了创造财富，而不是为人们提供住屋保障。





“社会上如果没有这些（必要行业的）专业和职业，就无法运作。所以，如果他们在私人房屋租赁巿场中找不到一个居所，绝对可以称得上是有问题，不符合目的。”





她说：“我们的确有一些政策。”其中包括“负扣税”。钱伯斯指这政策应该逐渐取消。



Median advertised rental prices in Australia sat at $520 per week in the June quarter. Source: Getty / Daria Nipot

呼吁兴建可负担住房

钱伯斯认为解决租金危机的最佳方法是兴建社会保障出租房和可负担的房屋。





她说：“尽管澳大利亚过去十年的建房量创历史新高，但租金仍继续飙升。令出租房屋更可负担的最佳方法，是兴建社会保障出租房和可负担的房屋。兴建普通住宅并希望负担能力能够逐渐改善是行不通的。”





“我们要为有需要包括必要行业工作者的人兴建可负担房屋。我们要为租房者提供更佳保障，包括停止无故驱逐租房者和限制不公平的加租，还要改革税制，将焦点放在需要住房的人而不是投资者的身上。”





钱伯斯呼吁房屋事务部长以及州和联邦政府领导人采取行动，确保每个人都有居所。





据报道，澳大利亚总理阿尔巴尼斯已宣布，2024年7月开始，未来五年内将新建 120 万套住房。全国内阁还同意了一份新的国家规划改革蓝图，该蓝图将着眼于规划和分区措施，以增加住房供应。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



