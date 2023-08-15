留学生租房困境：他们为什么选择合租？

要点 对许多刚来到澳洲的留学生来说，选择大型租房网站租房存在程序繁琐、英文术语难懂的问题；

租金、心理因素以及短租的灵活性是一些中国留学生选择合租的重要原因；

维州消费者事务署一位发言人建议，寻求合租时首先应在官方渠道了解相关信息，保障自己的利益。

今年20岁的沈彦廷说，他前不久被“赶了出来，差点流落墨尔本街头”。





他描述“二房东带着三名男子打开了我的卧室门，把我的床搬走了” ，随后在他展示给SBS中文的视频录像中可以看到，一名男子在沈彦廷所说的“二房东”的安排下，将一张床架和一张书桌搬离公寓，该视频远处可见另一名男子的身影。





他说之所以称之为“二房东”的原因是，自己并不了解租房给他的人是否是注册中介或是合规房东。





沈彦廷目前是一名大学生，在澳洲生活5年多了，刚来澳洲时，他还是一名高中生。





18岁以前，他一直住在寄宿家庭里。



沈彦廷 Credit: Supplied 这是沈彦廷第一次自己租房住，虽然与陌生人合租，但因租金低廉，他认为是个划算的选择。





他坦言，即使床被搬走事发突然，但下一次有需求找房时，他依然会通过社交平台来选择更为简单快捷的合租房，无论正规与否。





他表示虽然了解一些正规租房网站，但认为在这些网站上申请程序复杂，手续繁多，也更费时。





他说，承担一定风险来换取租房简单便捷是划算的。



“压力很大”：租房申请有哪些门槛？

有类似想法的并不只彦廷一人。





对于第一次来到澳大利亚生活学习的不少国际学生来说，通过正规流程租到心仪房子存在难度，英文术语和租房流程都是一道道难题。





有租房网站对1000名潜在租客进行调查，报告显示，三分之二受访者认为租房申请过程“压力很大”，有36%受访者至少有三次申请被拒。





澳大利亚多个大型租房官网都有提到租房攻略，除了必要的身份信息证明之外，高成功率的租房申请通常需要包含可靠收入、良好的租赁史、正式自述信（Cover letter）以及在现场看房时穿着得体、表现良好等。



“蛮难的，我刚来澳洲的时候，连自述信这个词是什么意思我都不知道，还有很多我现在都想不起来的专业词汇，”Sabrina说。





Sabrina是一名幼教，她在本科时来到墨尔本读书，虽然通过正规流程租到现在的房子，但回想刚到澳洲时，面对陌生的文化环境和紧迫的租房需求，压力不小。





“我在国内时也租过房，但不会有人来像这边一样，要求你提供（收入）流水、推荐信什么的，完全没经历过。”





根据大型合租平台的数据，在2019年至2023年间，澳洲各个首府城市的租房需求都在增加。



Source: SBS 数据上看，在悉尼，每一间可租的房间就有14个人在看。在珀斯，每一间可租的房间有16个人在看。





墨尔本在读研究生Ruby Jiao提到，她第一次在墨尔本租房时，恰逢疫情后留学生返澳潮，租金飙升，价格成为考虑合租的首要因素。





“首先考虑的一个条件是经济条件，因为我的预算不是很高，无法自己签下一个一室一卫的房子。”



Ruby Jiao Credit: Supplied 据房地产分析公司PropTrack的数据表示，自去年6月22日以来，房租上涨了11.8%，当时全国的租金中位价是465澳元。





悉尼和墨尔本的单元房租金涨幅最大，在过去一年里分别上涨了19%和17.5%。



The price of rental houses has increased in in all of Australia's capital cities. Source: SBS

为什么选择合租？

除了希望租赁方式更为简便快捷，希望能够获得心理慰藉也是一些留学生选择和他人同租的重要原因之一。





墨尔本大学青少年心理健康中心的高级研究员兼生物统计学家Caroline Gao向SBS中文表示，居住条件可能会影响人们的心理健康。





“住房稳定性、住房环境（安全与否）、邻里支持、地理位置等。所有这些都是影响心理健康的重要因素，”她说。





Caroline博士也表示，住房和社区环境是支持留学生融入澳洲社会的关键因素之一。



相关内容 心理健康和环境是澳洲年轻人最关注问题

“住房环境和邻里环境是体现社会包容性的关键因素之一，同时，社会包容与心理健康密切相关。”





墨尔本学生Ruby说：“如果有室友一起，就感觉可以更好地融入到这个环境，我们可以一起解决生活中方方面面的困难，不会太担心和害怕。”





墨尔本大学学生Stephanie Zhu与两个朋友一起合租在自己家里。她向SBS中文表示，很大原因是因为这“能提供安全感”。





她说，相比于国内和自己曾经租住的澳洲学生公寓，位于郊区的房子并不提供社区的安保和门禁系统，独居让她有“被人盯上”的感觉。



Stephanie Zhu Credit: Supplied 还有租房者提到，他们看重租期的灵活性。





一些留学生表示，自己一般无法提前确定下一学期具体课程的安排，从而计划假期出行或回国，所以二到三个月也能租房显然很有吸引力，即使是向二房东短租。





Ruby说：“我觉得（短租）也是个不错的选择，要是自己整租一套房子还要考虑家具、水电燃气网之类的问题。”





根据澳大利亚统计局（ABS）的数据，澳大利亚有90%的租房协议为12个月，三个月以下的租期且成交的租赁协议很少。



Caroline博士也表示：“住房稳定性在保护心理健康的脆弱性方面起着关键作用，不稳定的住房条件也是导致心理健康出现问题的原因。这一点在不同的数据库和研究中心中都有体现。”





但Ruby表示，整租一套房子需要考虑较多的因素，比如配置家具、开通水电网燃气等，一系列繁琐的置办并不适配自己留学时想多体验生活的节奏。





此外她还提到假期房屋的处理问题同样令人头疼。



寻求合租应该注意什么？

和其他租客一同租住一处房屋是不少人选择租房的方式之一，这包括不同的形式。





消费者事务署发言人瑞秋·罗伯逊（Rachel Robertson）在接受SBS中文采访时建议，寻求合租的人应首先在各州官网了解责任双方的权利和义务，出租人需告知承租人有关房屋所属关系和安全健康隐患等问题。



根据维州公平交易署官网的信息，合租一般可分为两种情况。





“维州的每个人、每位租客或分租客都享有同等权利，无论你是否是澳大利亚公民。一般来说，如果你想获得租客的权利，那么你就需要在租约上签字或者获得相关的许可，” 罗伯逊说。





墨尔本的房产中介Jasper Zhang举例，在租赁标准上，分租和合租也有不同。



Jasper Zhang Credit: Supplied 他介绍，合租的情况下，签订的协议保证了承租人有权住在这个房子里，而具体居住空间的分配方式则由租客共同决定。





“就是说假设我要让你睡客厅你是同意的，这就没有任何的问题，”Jasper说。





但在分租情况下，分租给其他租客的第一承租人需要保证房子达到了最低租赁标准。





Jasper说 ：“比如说这个厅卧它是没有窗户的，或者说厅卧这里没有窗帘来做一个隔挡，这样子都是不允许的。”





Jasper提醒寻求合租的人“两种合租行为都有风险”。



“合租的情况下，我们是建议不要和陌生人合租，因为一旦加一个新的人的名字到这个合同上，双方需要同时承担风险。”





“如果对方不交租金，会面临被房东、被中介赶出去的情况，然后房子如果说造成了损坏的话，在退租时可能会有一些说不清的问题，然后造成比较复杂的法律问题。”





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