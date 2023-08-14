澳洲住房危机：调查称消防员、护士等行业人士都租不起房

目前，很多人都在讨论进入住房市场有多么困难，即使是通过租房的方式。





澳大利亚圣公会（Anglicare Australia）表示，情况比他们最初想象的还要糟糕。





该慈善机构在全国范围内一次性调查了近 4.6万处可供出租的房产，发现许多必要行业工人无力负担在他们工作所服务的社区的生活。





圣公会的执行董事卡西·钱伯斯（Kasy Chambers）说：“就负担能力而言，我们发现的结果甚至让我们感到震惊。因此，即使是那些负担能力最强的人，比如消防员和教师，在那个周末（调查）的 4.6万套房产中，也只有 3% 是负担得起的。当我们调查养老护理员时，这一比例直线下降，为 1.1%。再往下看护士，如果你是一名护士，在这 4.6万套房产中，有 1.5% 的房产可以负担得起，情况更糟。在零售业和建筑业工作的人，约为1.3%和1.1%。在幼教工作者和服务业从业者中，这一比例0.9%，连1%都不到。”





人们主要认为悉尼和墨尔本等大城市的房地产市场充满挑战。





但钱伯斯女士说，对于这些地区以外的必要行业工作者来说，情况并没有什么不同。





“所有的州和领地，没有一个是负担得起的。最低的是西澳州、首都领地和北领地。例如，对于养老护理员而言，0.2%的房产是可以负担得起的。但没有一个州的房价特别能负担得起。”





钱伯斯女士说，缺乏负担得起的住房所带来的连锁反应就是重要行业的工人短缺。





她认为，必须立即建造更多的社会保障房和经济适用房。





“我们迫切需要更多的经济适用房，但我们现在就需要。我们需要它落地。因此，我们必须建造更多的住房。作为一项临时措施，冻结房租也许是有用的，但我们实际上必须审视私人租房市场的资金来源的整体结构，以及我们的整个住房体系，从公共住房到经济适用房，再到社会住房、私人租房和自有住房，是如何运作的。正如我所说的那样，当我们无法为这些非常重要的工人提供住房时，我们的住房方式就出现了很大的问题。”





预计周三举行的全国内阁会议将重点讨论租户租金压力不断恶化的问题。





总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）一直面临着与各州就租金管制达成协议的压力，绿党认为，如果在12个月前推出相关规定，澳大利亚人本可以节省数十亿澳元。





绿党住房问题发言人马克斯·钱德勒-马瑟（Max Chandler-Mather）告诉ABC，绿党同意显然需要更多的经济适用房，但必须对其进行明确定义，并让有需要的人能够真正获得。





“细节决定成败。通常情况下，经济适用房的定义非常重要。例如，在昆士兰州，他们的定义是低于市场租金，这意味着可能比市场租金低一澳元，他们就会将其定义为经济适用房。而这不是任何人都负担得起的。”





钱德勒-马瑟（Chandler-Mather）说，绿党认为其中一个主要问题是私人部门掌握了太多的权力和责任，他们没有什么动力去解决不断飙升的房价。





“房地产开发商只会以不影响房价下行压力的速度进行建设。自从政府停止建造大量公共住房以来，这一直是我们住房体系的一贯要素。”



