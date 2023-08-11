【SBS新闻快报】联邦储备银行行长拒绝将冻结房租作为应对住房危机的措施

PHILIP LOWE CEDA ADDRESSES

儲銀行長洛菲利指出，在過去一年，房屋、燃料和食品等必需品的價格經已飆升超過百分之8，他擔心當工人要求加薪以應付生活開支時，亦會加劇通漲危機。 Source: AAP / DIEGO FEDELE

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即将离任的储备银行行长菲利普·洛伊（Philip Lowe）拒绝将冻结房租作为应对住房危机的措施。绿党已经提议冻结房租。

储行行长拒绝将冻结房租作为应对住房危机的措施

即将离任的储备银行行长菲利普·洛伊（Philip Lowe）拒绝将冻结房租作为应对住房危机的措施。绿党已经提议冻结房租。

他们本周公布了议会图书馆的研究报告，据估计，如果实行房租冻结，本财年租房者平均可节省 2000 多澳元。

总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，冻结房租超出了联邦政府的权力范围。

洛伊博士在离任前最后一次向联邦议会经济委员会发表讲话时说，租金冻结是一个不充分的短期解决方案。

此外他表示，最新数据令人鼓舞，通胀率将在合理的时间范围内回落。同时失业率也将保持低位。未来仍有可能进一步加息。

澳大利亚将以人道主义为名接收更多的人

澳大利亚将接收更多的人作为其人道主义计划的一部分。现在，澳大利亚每年将以人道主义为由接收2万人，高于之前的17875人。

移民部长安德鲁·贾尔斯（Andrew Giles）表示，接收人数的增加将使澳大利亚在应对全球人道主义危机方面发挥更大的作用。

全球有200多万人急需重新安置，1亿人被迫流离失所。贾尔斯说，尽管有此变化，澳大利亚的边境保护政策仍保持不变。

新州政府暂缓提高 The Star 赌场扑克机税

新南威尔士州政府暂缓了对 The Star 赌场提高扑克机税的提议。赌场扑克机税将于明年 7 月升至 21.91%。

但是，一项由维多利亚州发起、新南威尔士州上届联合政府制定的、将征收高达 60% 的税率的计划却被推迟了七年。

新南威尔士州财政部长丹尼尔·穆凯（Daniel Mookhey）表示，现在就征收更高的税率将导致The star关门大吉。

他表示，随着收入的增加The Star将被要求缴纳更多的税款，博彩集团已同意在推迟的七年时间里保证提供 3000 个工作岗位。

与新南威尔士州另一家赌场运营商皇冠赌场的谈判仍在进行中。

阿尔巴尼斯强调社区对可再生能源的转变的重要性

总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，地区社区对澳大利亚向可再生能源的转变拥有发言权至关重要。

总理在塔姆沃思举行的地区会议上发表讲话时，抗议者举着 "先粮食后太阳能 "的标语站在会场外。

阿尔巴尼斯说，需要与处于转型中心的社区进行更好的沟通和接触。并且需要在这方面共同努力。阿尔巴尼斯表示鼓励能源生产商和公司这样做，明白他们有兴趣与社区进行适当的协商。

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