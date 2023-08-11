没有国民医疗保障财务支持遭削 庇护寻求者莉亚陷入生活费用危机

要点 一些寻求庇护者生活在不卫生的住所中，并且难以支付医疗费和电费；

慈善组织资金枯竭，对难民的财务支持也已削减；

有关机构敦促阿尔巴尼斯政府加强对难民及庇护寻求者的安全网建设。

40岁的庇护寻求者莉亚（Riya）住在一处老鼠出没、隔热性能差的出租房里，由于医疗费不断增加，她无力承担搬家费用。





她患有糖尿病和心脏病，由于所持的是过桥签证，她无法获得国民医疗保险的保障。同时，她还需要照顾三名十几岁的孩子。出于安全考虑，她请求不要公开她的姓氏。





这位泰米尔庇护寻求者在她悉尼西部的住所告诉澳联社：“我压力很大，非常痛苦，我的孩子们也是如此。”





她补充道：“如果要一直开着暖气我们负担不起。”





她的房东告诉她应该自己承担解决虫鼠滋生的费用。





大约有1.5万名寻求庇护者无法负担不断上涨的生活费用，莉亚是其中之一。



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生活成本危机的影响

莉亚过去曾从悉尼的寻求庇护者中心获得租金援助，但随着资金枯竭，该组织不得不限制其资金支持。





该中心首席执行官丹妮尔·汤森德（Danielle Townsend）表示：“随着生活成本和住房危机持续恶化，此前我们支持一些人，让他们避免无家可归和陷入贫困的困境，但如今我们这种能力岌岌可危。”





本周是澳大利亚关注无家可归者周，澳大利亚难民委员会周三敦促阿尔巴尼斯政府为难民和寻求庇护者提供稳健的财务安全网。





身份解决支持服务计划旨在为社区中过桥签证持有者或从移民拘留所过渡的人提供支持。该委员会表示，该计划所持资金在2015/16年曾达3亿澳元的峰值，而在2021/22年降至1660万澳元。





该计划提供给寻求庇护者的经济支持约为每日45澳元。



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与之前的3万人相比，目前全澳仅有约1300人得到该计划的支持。





澳大利亚内政部表示“没有削减预算”，并且“受助人数自2017年以来逐渐减少，这与未经授权由海路抵达遗留难民问题的解决趋势相一致”。





遗留难民指的是约3万名寻求庇护者，其中大多数人是在2012年至2014年间乘船抵达澳大利亚的。





澳大利亚绿党参议员尼克·麦基姆（Nick McKim）指出，该支持计划是不公平的。





他说：“我们的房租正在飙升，而可负担住房严重供不应求，很多人都生活在危机之中。”





“虽然遭削减的资金应该恢复，但这个（社会收入）系统缺乏透明的程序公平性。”





“目前没有明确的支付标准，这与澳大利亚其他任何社会保障体系都不同。”





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