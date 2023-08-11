澳大利亚住房危机是移民激增造成的吗？这份报告指出主要根源

要点： 澳大利亚商业理事会驳斥了移民激增导致住房短缺的观点；

澳大利亚商业理事会的报告强调了不完善的规划系统和限制性的分区是如何导致住房短缺的；

自由党参议员詹姆斯·帕特森（James Paterson）认为这份报告没有了解实际情况。

澳大利亚商业理事会（ Business Council of Australia）驳斥了有关新冠疫情后移民激增是导致住房危机的观点。





在刚发布的一份有关移民改革的报告中，该商业团体表示，问题的主要根源在于政策和规划不足。





在过去一个月里，反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）和反对党移民事务发言人丹·特汉（Dan Tehan）等人发表了评论，暗示工党支持这一政策，这意味着国家人口会大幅增加。





澳大利亚全国内阁会议将在下周举行，预计届时总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）将与各州就增加住房供应和改善租赁权方面达成协议。





澳大利亚商业理事会首席执行官詹妮弗·韦斯塔科特（Jennifer Westacott）表示，在2020年至2021年疫情期间边境关闭后，移民人数只是恢复正常。



Business Council of Australia's chief executive Jennifer Westacott said Australia's migration numbers are merely returning to normal after the pandemic. Source: AAP / Lukas Coch 韦斯塔科特周四表示：“无论当前的移民追赶期如何，我们的人口实际上预计将比之前的预测少。”



商业理事会：减少移民并非解决方案

当前，澳大利亚住房供不应求的情况仍在持续，导致租金上涨并推动房价反弹。





尽管商业理事会承认住房供应不足是一个“真正的问题”，但它表示，移民并不是导致这一问题的关键因素，减少移民人数也不是解决方案。





该报告称：“绝大多数澳大利亚人都认同移民对澳大利亚有益。”





“但条件是必须妥善规划和管理，包括提供充足的住房。”





澳大利亚商业理事会在其报告中强调，规划体系表现不佳和限制性分区阻碍了住房供应。



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该报告还指出，在新冠疫情封锁期间，尽管人口减少，但人们对更多私人空间的渴望以及此后每套住所人数的减少，都增加了住房需求。





尽管澳大利亚商业理事会对联邦政府努力改革移民系统表示欢迎，但它指出，缓慢复杂的移民系统限制了企业去争夺“最优秀和最聪明”的人才，这会阻碍国家的发展。





自由党参议员詹姆斯·帕特森批评了澳大利亚商业理事会的报告，并表示，移民的步伐和速度，尤其是其对住房的影响，是一个值得公开讨论的议题。





他告诉天空新闻（Sky News），他认为这份来自商界的报告并不了解情况。





“他们必须认识到，我们没有为澳大利亚人提供足够的住房，如果我们想确保我们能够欢迎移民，就需要着手解决这个问题。”





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