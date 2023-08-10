澳洲年度本地英雄辛格踏上2.5万公里旅程 他的心愿是什么？

要点： 2023年澳大利亚本地英雄奖（the 2023 Australian Local Hero of the Year）获得者艾马尔·辛格（Amar Singh）启动了一项路演活动，将在全国各地巡回演出，以支持在原住民之声公投中投“赞成”票；

在长达2.5万公里的行程中，辛格和他的团队将与广泛的企业、宗教、体育和政府组织以及原住民领袖互动；

路演计划在途中安排100个站点，他们希望与10万人直接互动。

此次为期两个月的公路旅行将从一个首府城市到另一个首府城市，中途计划停留 100 个站点。





辛格将与悉尼市首位原住民议员伊冯娜·韦尔登（Yvonne Weldon）同行。





辛格表示，他和他的团队计划与原住民代表、当地人和社区领袖举行多次论坛，大家一起分享关于他们土地上的故事。





他的与众不同的卡车上装饰着特别的设计，来自艺术家Aunty法拉威尔（Kathryn Dodd Farrawell）和社区教育者、艺术家、Birri Wirri女性弗鲁（Georgia Frew）之手。



Mr Singh's truck is adorned with artwork by Gangari (Grinding Stone) artist, Aunty Kathryn Dodd Farrawell, and community educator, artist and Birri Wirri woman, Georgia Frew. Credit: SBS Punjabi 在路演启动仪式上，辛格说： “我们很自豪能够启动这次全国公路之旅，在多元文化和偏远地区社区中推广原住民之声。”





“这是我们一生中能做出改变的历史性时刻。如果它能让原住民社区的生活变得更好，那么让我们支持它。”





这次路演旨在在沿途公共场所吸引预计10万名各种宗教、体育、青年和多元文化团体的成员，希望由此产生的宣传效应能进一步影响300万人。





它承诺产生多样化的社区影响，同时旨在引起人们对原住民之声宣传活动的关注；它还希望告知和鼓励澳大利亚各社区成员和团体支持“赞成”投票。



A large group of family and friends farewelled Mr Singh. Credit: SBS Punjabi 辛格通过他的组织“Turbans 4 Australia”，在丛林火灾、洪水、新冠大流行和经济危机期间帮助了许多澳大利亚人，为他们提供灾害救助。





今年稍晚时候，澳大利亚人将就原住民之声进行公投。



原住民之声宣传运动

新南威尔士州原住民事务部长大卫·哈里斯（David Harris）祝愿辛格先生旅途安全愉快，他说：“原住民之声对于改善原住民的生活条件非常重要。”





阿德莱德和卡尔顿澳式足球俱乐部传奇人物、维Wirangu/Kokatha族人埃迪·贝茨（Eddie Betts）说：“我知道原住民之声不会在一夜之间解决所有问题，但我感觉这是开启一条道路，确保我们在影响我们的决定中获得包容和尊重。”



AFL legend, Eddie Betts, supports a 'Yes' vote. Source: AAP 不过，也有一些人担心偏远社区的需求可能会被忽视。





Walpiri女性和澳大利亚原住民事务影子部长雅辛塔·南皮纳·普莱斯（Jacinta Nampijna Price） 参议员说：“原住民之声不会让我们团结起来，它只会让我们因种族而分裂。”





她还表示，堪培拉需要的是倾听。





此次路演活动与一些原住民和托雷斯海峡岛民领袖以及多样化的非原住民澳大利亚人合作，他们将加强旅程的目标。





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