偏远社区将在今年原住民之声公投中率先投票

偏远社区的居民将在原住民之声公投中率先投票，负责投票事宜的官员们将会穿越340万平方公里的土地，前往各个地点。





澳大利亚选举委员会专员汤姆·罗杰斯（Tom Rogers）说，负责投票事宜的官员将搭乘飞机、直升机、船只和四轮驱动车辆，所访问偏远社区数量预计将超过在此前任何投票活动中所访问的数量。





在去年的联邦大选中，流动投票小组访问了348个偏远社区。



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偏远地区居民将比澳大利亚其他地区的居民提前19天投票，比提前投票早一周，以便官员们能够安排好他们复杂的行程。





罗杰斯表示：“2023 年公投的首批投票将从偏远地区投出。”





他说，委员会工作人员还将比以往花更多的时间在偏远社区，与当地居民商讨如何最好地开展投票服务。





“有许多因素需要考虑：公投日期、季节性天气事件的影响、处理在偏远和非常偏远地区常见的复杂配送物流，以及围绕社区活动和文化协议展开工作。”



此次公投将在何时？

Anthony Albanese is yet to announce a date for the Voice referendum. Source: AAP / Lukas Coch 周三上午，总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）接受电台采访时，暗示了公投举行时间，强调了偏远社区的居民有机会投票的重要性。





他说：“会在澳式足球总决赛之后，在那之后某个时间。





他认为那时候举行“不会太迟”，“我们希望确保澳大利亚各地居民都有机会投票。所以，我们正在与澳大利亚选举委员会商讨。”





在被问及是否会在11月举行投票后，阿尔巴尼斯回答道：“大约会在10月或11月。”



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流动投票小组到访各地虽然没有受到法律规定，但长期以来一直是联邦选举的一部分。





去年，北领地选举工作人员花了两周时间，到访了Lingiari的190个偏远地方。该选区位于北领地，占地130万平方公里。其中一个团队曾遭遇恶劣天气。





北领地选举官员杰夫·布鲁姆（Geoff Bloom）表示：“情况可能有些紧张......但我们确保了团队安全，并提供了一些水和补给物资。”





罗杰斯表示，一旦公投日期公布，一份完整的偏远投票地点清单将被发布。





他说：“你不可能把选票送到所有1750万注册选民的家门口，但任何想在公投中投票并计划投票的人都可以获得服务。”





该委员会宣布，6月份登记投票的澳人数有所增加，其中原住民的注册率首次超过90%。





针对海外澳大利亚人和养老护理机构居民的服务也已增加。





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