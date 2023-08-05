2023年伽马节现场：总理发表演讲 公投将于10或11月举行

阿尔巴尼斯表示，尽管民意调查显示对原住民之声支持率下降，但全民公投不会被推迟，他同时指责反对党在该提案上制造了“噪音和混乱”。





阿尔巴尼斯在讲话中坚称，原住民已经明确表达了对原住民之声的渴望，并向与会者保证，工党不会因为害怕失败而“否认这一时刻的紧迫性”。





“我们不会敷衍了事。我们不会为了象征意义而放弃实质内容，也不会以牺牲进步为代价而退回到陈词滥调中。”





他说，任何民主制度都“没有一劳永逸的结果”，也“没有必然成功的保证”。





他说：“但这不是拖延的理由，这就是为什么我们必须坚持我们信念的勇气。”





阿尔巴尼斯说，许多澳大利亚人都知道原住民社区所遭受的毁灭性痛苦，包括高监禁率、高死亡率、高自杀率以及比非原住民同胞更高的生育风险。



自由党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）和他的副手苏珊·莱伊（Sussan Ley）都没有前往伽马节，两人都对原住民之声持反对态度。





联盟党坚持认为原住民之声会造成种族分裂，而且没有效果，但支持由议会立法的地方和地区之声。





阿尔巴尼斯抨击这一立场是自相矛盾的，他表示，投反对票意味着“更多的相同”，并接受“我们所拥有的在某种程度上已经足够好了”这一点。





总理早些时候表示，公投可能会在今年 10 月或 11 月举行，并重申计划在未来几周AFL总决赛结束后确定历史性投票日期。



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“投票将在 9 月底举行AFL总决赛之后进行。我将在未来几周内宣布投票日期，并继续与民众协商，继续与澳大利亚选举委员会合作，确保投票程序到位，不会与其他重大活动冲突。”





约有 2600 人聚集在北领地东北阿纳姆地（Arnhem Land）参加为期四天的伽马节活动。





尽管此次活动的背景是即将举行的原住民之声公投，但这也是一次庆祝雍古族文化和仪式的机会。





总理在讲话中回忆起与已故雍古族长老尤努平古在去年伽马节上的那次对话，尤努平古曾问他，对于原住民之声写入宪法，“您是否是认真的”（are you serious），阿尔巴尼斯坚定地回答“是的”（yes I am）。





4 月初，备受尊敬的雍古族长老、古马吉部族（Gumatji clan）领袖尤努平古在与疾病长期斗争后去世。



Yunupingu Source: SBS / Yuye Lu 这位 74 岁的老人将毕生精力奉献给了土地权利运动和原住民自决权。





伽玛节是尤努平古和他已故的兄弟、Yothu Yindi 乐队主唱M·尤努平古（M Yunupingu）博士共同创立的。



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正在伽马节现场的SBS普通话节目记者雨叶参与了周六上午的论坛，据她介绍，伽马节主办方Youth Yindi Foundation 的首席执行官丹尼斯·鲍文（Denise Bowen）在论坛讲话中同样提及这一场景，她说，很多人对原住民之声持保留意见，其中包括很多原住民，但是公投的意义在于用民主为原住民赋权。



SBS Mandarin journalist Yuye Lu Source: SBS / Yuye Lu 而在阿尔巴尼斯之前发言的Guugu Yimithirr部族人诺埃尔·皮尔森（Noel Pearson）是《发自肺腑的乌鲁鲁宣言》（Uluru Statement from the Heart）的主要设计者之一，他呼吁澳大利亚人团结起来，在即将举行的全民公投中投下赞成票。



他在演讲中说：“投下‘赞成'票将在宪法中承认原住民，但更大的项目是了解澳大利亚人是谁。”





“我们的历史是什么，我们来自哪里，我们现在是谁，我们想给我们的孩子留下什么？”





出席论坛的澳大利亚演员杰克·汤普森（Jack Thompson）则在讲话中说，尤努平古的遗产永存，在他为之奋斗了一生的阿纳姆地，他会成为风、成为树。





支持在公投中投赞成票的宣传活动将于本周末在全国范围内发起大规模的敲门活动。





数百名志愿者将在 60 多个联邦选区引导社区讨论通过原住民之声来支持宪法承认的理由。



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澳大利亚选举委员会在7月称，登记参与投票的澳大利亚选民人数创历史新高，当时全国选民登记率为97.5%，高于去年年底的97.1%。





与此同时，《澳大利亚人报》7月公布的Newspoll 民调结果显示，受访选民对原住民之声的支持度再次下跌，整体只有41% 受访者表示会投赞成票、48% 表示将会反对、11% 表示仍未决定。



