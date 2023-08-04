原住民之声：中文翻译的细微差别是否会引发华人社区对公投信息的误解？

当维州澳华社区委员会（Chinese Community Council of Australia - Victoria Chapter，CCCAV）主席李建民博士在社交媒体微信上读到将原住民称为“第一国民”、将非原住民形容为“第二国民”的说法时，这引发了他的思考。





李建民博士告诉SBS中文，除了部分人对原住民历史和公投的了解不够之外，与议会原住民之声相关中文翻译的不准确、不连贯和不统一也是多元文化社区可能会对公投产生误解的原因。





“有些社区中的人看到‘第一民族’的说法，就会觉得原住民是第一位的、优胜于其他民族的，”李博士认为，尽管‘第一民族’本意并不含任何贬义，但这就是中文翻译的微妙不同可能带来迥异后果的一个例证。



关于原住民事务的中文翻译争议

NAATI特级翻译、蒙纳士大学（Monash University）教授秦潞山接受了SBS中文采访，他认为，对于原住民事务的相关表述，有两种常见的中文错误表述——而这也出现在了政府的公投官方中文文件之中。



政府公投网站仍存在“土著”的说法

秦潞山认为，“土著”一词被认为是不合适的，“因为是比较含有贬义的，比较居高临下的意思，是要与所谓的主流文化相对比。”





在政府公投网站上，仍有“土著”的说法。 Credit: voice.gov.au 他说，将原住民相关用语翻译成中文，要充分考虑到中文词汇本身的发展历史。





“台湾最早用‘土人’称呼原住民，后来在40年代，慢慢改成了‘原住民’，”他说，“台湾用‘原住民’这个词就避开了‘土’这种有贬损意义的词，开始使用比较中性的词汇。”





西悉尼大学（Western Sydney University）澳华艺术文化研究院院长韩静教授也有同样看法。





韩静教授向SBS中文表示，在中文表述中，“土”、“土著”本身可能并无任何冒犯含义，澳大利亚媒体的中文部门也曾长期沿用“土著”的说法。但是，结合原住民长期以来无法得到承认的历史，“土著”有可能被认为具有冒犯性含义。



“First Nations”的中文译法之争

除此之外，秦潞山教授还认为，将“First Nations”翻译成“第一民族”并非恰当之选——虽然这是一个中性词，但在涉及到原住民时可能会导致误解。





在中文中，‘第一’有最好、了不起、优秀的意思，所以导致‘第一民族’、‘First Nations’听起来有一个等级概念在里面。这会导致在公投时，有人认为把第一民族加到宪法里，就变成原住民是第一等身份。那么我们跟他们是平等的，为什么他们身份比我们高？所以我们就要投反对票。 秦潞山教授





“这种等级概念对原住民也是一种不尊重，损害了他们本身的平等的价值和权利，”他说。





李建民博士认为，这种担忧在中文社交媒体中出现的部分错误信息中得到了印证。





他说，在微信上，他见到了将“第一民族”与“一等公民”、“第一国民”的说法。他认为，这在某种程度上与中文中“第一”的说法含有“优胜”、“优先”的含义相关。





秦潞山教授（左）认为，将“First Nations”译为“原住民族”更加恰当。李建民博士（右）表示，政府网站中应该避免“土著”的用法。 Credit: Supplied 29岁的托尼·韩（Tony Han）在悉尼生活了近十年。他说，他对公投的了解，几乎全部来自于微信和华人网络论坛。





“一开始觉得原住民之声肯定是个好事，后来看到有人在微信上说，如果大家已经都是平等的，那为什么还要专门设立原住民之声？就觉得好像有点道理。”





秦潞山教授补充说，“第一民族”的用法还忽视了原住民的特异性。





“‘First Nations’‘First Nation Peoples’，加了一个‘s’，它的数就发生了变化，但中文是没有的，”他说，“这就意味着缺乏特异性，不能确定具体的是那个原住民族。原住民族所具备的独特身份、历史、他们经历过的斗争，受到的苦难，都没有体现出来，就是一个宽泛的通用名词，抹去了他们的个性和独特的文化遗产。”





“这是一个被过度简化的词，有点暗示只有一个民族、一个群体。过分简化了原住民文化、语言和历史的丰富性。”



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因此，秦教授认为，用“原住民族”更能传递英语的“First Nations”的内核。





韩静教授的观点则相左。她认为，将“First Nations”翻译成“第一民族”是正确的。





“这不是翻译的问题，而是社区对原住民的历史文化不了解。我们叫他们‘First Nations’，就是因为他们是最先出现在这片土地上的；而后来欧洲殖民者不承认他们的存在，说这是无人居住之地。所以这时候才更需要恢复他们原本的状态，而并不是给予他们特殊待遇，”她说。



原住民相关用语需要文化敏感性和翻译的一致性

在澳大利亚，约550万人在家说英文之外的语言。让他们准确了解公投信息并做出自己的决定是至关重要的。





秦潞山教授认为，将原住民事务的相关用语翻译成中文，难点不仅体现在对中文、英文用词的理解，还体现在对原住民历史和文化的认识中。





“首先要了解文化的敏感性，知道原住民本身希望用哪些词，然后英文主流是用哪些词，哪些词在中文里是不太敏感的，但在原住民和英文里面是非常有争议性的？”





“作为翻译，我们要了解原住民相关的内容，要了解他们的习俗和历史背景。如果没有这种敏感性，就可能歪曲（原意），或有冒犯这个民族或社区的风险。”





韩静教授表示，在发表原住民相关观点时，翻译的准确性是至关重要的。一个基本的原则是，要尊重原住民特殊的历史背景和文化习俗。如果按照普通英文的翻译方式，就可能出现不准确甚至是误解。





“举个特别简单的例子，Uluru Statement from the Heart，有些中文翻译成《乌鲁鲁内心宣言》。这是不对的。因为乌鲁鲁从原住民的角度是他们族国的中心，而不是人类的心脏。它是精神的中心，所以应该是从原住民的一个国家中心发出的宣言，而不是内心宣言。”





韩静教授表示，在发表原住民相关观点时，翻译的准确性是至关重要的。 Source: AAP



另一方面，秦潞山指出，政府缺乏对原住民事务翻译的连贯性指导。





“这是一个非常大的问题，因为我们没有那么多的资源来做这件事……政府部门他们决定使用哪一种英文，然后我们再翻译成中文，这样，翻译的时候要确保政府各个部门有一致性，才不会有问题。”





他说，政府层面应该推出一个统一的原住民事务翻译标准和范式，并使公众可以容易获取、参考。





“我们需要关注的是信息的获取，而不是这份文件就直接派一个翻译让他去做。”他说，“要保证翻译资源的可获得性，比如小册子、传单、建立网站、利用社交媒体等各个渠道和平台，目标受众就会更广泛。”





“政府应该有一个平台，在网站上把相关词汇列出来，并且不断更新，让大家都能获取里面的资料。不仅是本次公投，很多政策都需要不断地更新，让大家了解这是正确的用词。如果某个政策用词翻译错了的话，结果可能是非常不一样的。”





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