“原住民之声”正反论点宣传册事实核查：哪句真哪句假？

要点： “原住民之声”公投前，“赞成”与“反对”信息宣传册已经发行；

宣传册上的内容未经事实核查，完全按照提交给澳大利亚选举委员会的原版文件发布；

皇家墨尔本理工大学（RMIT）事实核查团队（Fact Lab）仔细研究了宣传册内容。

“原住民之声”入宪公投的官方正反论点小册子经已在网上发表，并将在稍后通过邮政派送发放给全国选民。





但澳大利亚选举委员会（Australian Electoral Commission; AEC）仅将其收到的资料全部刊载在宣传册内，即表示当中的内容未经 AEC 作事实核查（fact-check）。





要鉴定宣传册内容的真伪存在一定程度的困难，主要由于议会只会在全民公投最终一旦通过后，才会决定“原住民之声”咨询机构如何运作等大部分细节。





这意味着即使目前宣传册当中所写的内容，可能看似危言耸听或明显夸大其词，民众却的确无法将其驳斥或排除其发生的可能性。



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故此，SBS 新闻请一直以来监察网上错误资讯的皇家墨尔本理工大学（RMIT）事实核查团队 FactLab Cross Check 的核查专家，评估宣传册的内容。





以下是他们得出的结论。



“赞成”阵营

主张：对直接来自原住民和托雷斯海峡岛民的想法，即将“原住民之声”机构写入宪法，投出“赞成”的一票。





RMIT FactLab： “原住民之声”咨询机构最初由《发自内心的乌鲁鲁宣言》所提出，而《乌鲁鲁宣言》得到了超过250名原住民和托雷斯海峡岛民代表中大多数人的赞同。2016年至2017年间，1200多名原住民和托雷斯海峡岛民代表，参加了13场全澳原住民社区对话，并否决了单纯在《宪法》中承认原住民的地位......相反，他们提出了结构性改革的三个关键要素： 声音、条约、真相（Voice, Treaty, Truth）。





主张：“原住民之声”将就原住民和托雷斯海峡岛民面临的关键议题提供建议，包括改善婴儿健康、改善偏远地区服务等。





RMIT FactLab： 根据“原住民之声”的设计原则，该机构将就与原住民和托雷斯海峡岛民有关的事务，向议会和行政政府进行陈述。



总理阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 在“原住民之声”入宪公投草案获国会通过后举行记者会。 Source: AAP / Lukas Coch 主张：长久以来，有诚意的历届政府曾经花费数十亿澳元试图解决问题。但由于他们未聆听当地人民的意见，故此并没有取得持久的改进。





RMIT FactLab： 假如要指有部分措施或计划“没有取得持久的改进”，就必须指明所提及的计划是什么，方能作进一步评估。





主张：在《宪法》中规定设立“原住民之声”机构，将给予其现在及未来的稳定性与独立性。这意味着“原住民之声”机构将能提供坦率的建议，而不会被短期政治 (执政党派轮替) 所影响。





RMIT FactLab： 新南威尔士大学宪法专家、司法学副教授基尔迪亚 (Paul Kildea) 解释说：“修改宪法给予‘原住民之声’一个保证及确定性。一旦建立，‘原住民之声’需要透过另一次全民公投才能有机会予以废除。相反，通过立法工作设立‘原住民之声’咨询机构，则更为脆弱。政府此后可以同样通过立法工作予以废除，即他们只需在众议院及参议院得到多数赞成票。”





主张：法律专家表示，“原住民之声”宪法上及法律上都是可行的，且将会强化政府体系。这个机构并没有否决权，即议会及政府拥有最终的决定权。





RMIT FactLab： 悉尼大学法学院学者阿尔西奥尼 (Elisa Arcioni) 及埃德加 (Andrew Edgar) 就“原住民之声”及行政政府权力的分析指出，条文中所提及的“咨询”角色，是为防止出现法律诉讼，并鼓励国会问责。“原住民之声”的设计原则，是得到原住民族公投工作小组所同意，当中清楚表明：“‘原住民之声’机构并无否决权。”



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“反对”阵营

主张：“原住民之声”具体涵盖了“行政政府”的所有范畴。这意味着，没有任何事务是该机构无法涉猎的……最高法院最终将需要决定其权力范围，而非议会可以控制。这将导致出现法律挑战、拖延以及政府运作失衡的风险。





RMIT FactLab： 宪法专家小组（Constitutional Expert Group）的成员、澳大利亚法律委员会 （Australian Law Council）及其他宪法专家都得出相同的结论：“目前提出的‘原住民之声’咨询机构，并不能向政府提出具有约束力的要求，也没有否决法案的权力。”社交媒体上有人声称，“原住民之声”咨询机构可以向最高法院提出诉讼，以强行要求作出某种决定、修改法律内容或改变政府决定（例如征用土地或强制赔偿等），这些说法都是没有法律依据的。



反对党原住民事务发言人普莱斯 (Jacinta Nampijinpa Price) 坚称，“原住民之声”将令澳大利亚因种族划分而分裂。 Source: AAP / Michael Errey 主张：这将跳入一个未知的境地。这个“原住民之声”机构还没有经历试验阶段。世界上还没有类似的宪法（规定组成的）机构。





RMIT FactLab： 在与议会协商原住民事务方面，其他国家确实有不同的方法。虽然各有差异，但都遵循了《联合国原住民族权利宣言》（澳大利亚于2009年承认了该宣言）第18条的国际标准，其中包括与“原住民之声”有关的四项关键原则：自决、参与决策、尊重并保护文化以及平等和不歧视。





主张：目前各层级政府中，已有数以百计的原住民及托雷斯海峡岛民代表组织。今年，政府已向拥有1400名员工的全国原住民机构 (National Indigenous Australians Agency; NIAA) 拨出43亿澳元的款项。





RMIT FactLab： NIAA 的角色与“原住民之声”咨询机构的角色有所不同。与“原住民之声”有别，NIAA并非独立于政府，也只能向行政政府提供建议。而“原住民之声”则与NIAA有所分别，完全由原住民组成。同时，与NIAA不同，“原住民之声”入宪一旦获得通过，这个咨询机构将由于被写入《宪法》，令其存在得到保证。



主张：一个集中的“原住民之声”咨询机构将导致偏远及乡郊社区的需要遭到忽视的风险。“一个全国性‘原住民之声’将无法代表所有原住民族群发言。”





RMIT FactLab： 原住民族公投工作小组在“原住民之声”原则中强调，其着眼点在于当地社区，同时也期望咨询机构成员与当地社区接触。设计原则还表明，“原住民之声”的成员将由原住民及托雷斯海峡岛民根据当地社区人士的意愿择选，当中也包括指定的偏远地区代表。“原住民之声”咨询机构的成员将需要与其社区人士接触，并反映他们的意愿。





SBS 与 皇家墨尔本理工大学 (RMIT) 的 FactLab CrossCheck 的网上核查专家团队合作，以查证一些关于“原住民之声”入宪公投的主张。





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