【解读澳洲】什么是原住民之声公投？澳大利亚为何要举行公投？

澳大利亚联邦政府将于今年晚些时候要求有投票资格的选民决定是否更新《澳大利亚宪法》，通过一个被称为“议会之声”的代表机构，以承认原住民。





“议会之声”将是一个民选团体，就影响原住民的问题和法律向政府提供建议。





澳大利亚选举委员会（AEC）是负责选举的独立国家机构。埃文·埃金·斯迈思（Evan Ekin-Smyth）是AEC的发言人，他解释了全民公投在这一过程中的重要性。





他说：“全民公投是就某一特定问题进行的全国性投票，以决定是否修改澳大利亚宪法。”



修改宪法的唯一途径是人民投票。议会无权这样做。 Evan Ekin-Smyth

宪法规定了联邦政府的运作方式。它决定了联邦、州和人民之间相互作用的基础，包括州和联邦议会可以制定哪些法律。





人们将被要求对以下问题投“赞成”或“反对”票：





“这项拟议法律：修改宪法，通过建立原住民和托雷斯海峡岛民之声承认澳大利亚的原住民族。





您是否赞成这一拟议修改？”



A supporter is seen with the Aboriginal flag painted on her face in support of the vote hold placards during a Yes 23 community event in support of an Indigenous Voice to Parliament, in Sydney, Sunday, July 2, 2023. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE 全民公投要想成功，必须获得双重多数的支持。





“要通过公投，它必须在全国范围内获得多数‘赞成’票，以及在大多数州内获得多数‘赞成’票。因此，澳大利亚的六个州中至少有四个州必须投票赞成。”澳大利亚选举委员会的发言人埃文·埃金·斯迈思解释说。





“澳大利亚首都领地和北领地仍像其他澳大利亚公民一样投票，在选票上填写‘赞成’或‘反对’。这只计入全国多数票，而不计入公投必须通过的第二关。因此，领地的选票对于全国多数票的总数仍然非常重要。”





拟议的“议会之声”将是一个由原住民社区选出的性别平衡的原住民代表机构，代表他们在起草影响到他们的法律时向议会提供建议。



该机构无权通过法律、否决决定或分配资金。议会将继续正常运作。





梅根·戴维斯（Megan Davis）教授是科布尔科布尔（Cobble Cobble）族人，也是新南威尔士大学宪法系主任。





她曾是宪法承认原住民和托雷斯海峡岛民专家小组的成员，该小组提出了“议会之声”的建议。





她说，其他国家已经有了成功的先例。





“这是世界各地对民主制度进行的一项非常普遍的改革，以确保政府在制定有关原住民的法律和政策时，能够听到他们的声音。”她说。



在澳大利亚，我们未能缩小弱势差距的原因之一是，政府在制定有关社区的法律和政策时，很少征求他们的意见。 Professor Megan Davis

澳大利亚原住民持有不同的政治观点，有些人不同意“议会之声”的提议。这其中包括著名的原住民政治家。





北领地地区自由党参议员杰辛塔·普莱斯（Jacinta Price）和前工党领袖沃伦·蒙丁（Warren Mundine）是“反对”阵营的成员。他们认为，“议会之声”对解决原住民的不利处境作用不大。





随着全民公投的临近，“赞成”和“反对”阵营将提出各种支持和反对“议会之声”的论据。



Country Liberal Party Senator Jacinta Nampijinpa Price walks with a young Indigenous woman wearing an Australian flag ahead of a press conference at Parliament House in Canberra, Wednesday, March 22, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE AEC的发言人埃文·埃金·斯迈思说，澳大利亚选举委员会正在开展一项宣传活动，向1700多万澳大利亚注册选民提供信息。





“公投当天，我们将在全国各地设立数千个投票点。”





“在公投前几周，我们还将设立提前投票中心，因此如果你不能在公投当天投票，也可以亲自前往提前投票中心投票。我们将为海外投票、远程移动投票、邮政投票以及盲人电话投票提供便利。”



帕特·卡拉南（Pat Callanan） 是澳大利亚选举委员会的代表。他解释了选民可以获得的各种资源。





“我们将在网站上提供翻译成30多种不同文化和语言的资源，并提供电话翻译服务。”





他解释说，如果一个人在选举中登记投票，那么他也有资格在全民公投中投票。





因此，与选举一样，全民公投也是强制性的。





“如果你是澳大利亚公民那么你就需要参与公投，但我们鼓励人们，如果你搬家了，或者不确定你的注册信息是否是最新的，你可以在aec.gov.au网站上检查注册信息，并确保你的所有注册信息都是最新的。”





埃文·埃金·斯迈思认为，参与辩论和进行研究非常重要。





“认真思考这个议题。这就是全民公投的不同之处。你考虑的不是你可能想选的候选人，而是一个议题。”他说。



请认真做好调查研究，考虑好是投‘赞成’票还是‘反对’票，并确保在知情的情况下投票。 Evan Ekin-Smyth

同样重要的是，投票结果具有约束力，卡利南解释道。





“无论你以何种方式参与澳大利亚选举委员会的投票，拥有自己的发言权都是非常重要的；我们不在乎人们如何投票，我们只在乎人们是否投票，能够在这方面拥有自己的发言权是一件非常特别的事情。因此，我们鼓励大家认真对待这次投票。”



