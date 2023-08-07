“让所有人受益”：尤努平古被人们铭记为伽马的 “慷慨的朋友” 和 “有远见的人”

第23届年度伽马节于周五开始，是首次在受人尊敬的雍古（Yolngu）领袖和原住民权利活动家尤努平古（Yunupingu）不在场的情况下举行，他于4月去世，享年74岁。





作为土地权利运动的先驱，尤努平古于1999年创立了伽马节。





今年的节日以这位已故原住民领袖的感人纪念仪式为特色，他的远见卓识和遗产被人们铭记。



古玛吉长老加拉鲁伊·尤努平古在2023年伽马节上的照片，位于东阿纳姆地的纽伦拜附近。 向这位备受尊重的雍古领导人致敬的人中有来自阿德莱德的安德鲁·蒂利。





在接受 SBS Hindi 和 SBS Mandarin 采访时，蒂利记得这位雍古长老不仅是一个 “伟大的远见者”，还是一个 “慷慨的朋友”。



LISTEN TO 伽马节是了解原住民文化的黄金机会 SBS Hindi 06/08/2023 10:04 Play

1972年，蒂利在戈夫半岛的一家矿业公司工作，当时他遇到了尤努平古，后者是他卡车上的一名助手。





“我刚从军队服完兵役，我看见他的年龄差不多。我想，我会尽量保持友善，因为这是我的天性。”





“我问他的第一个问题是，你有没有离开过 Carrolup？我还说，你去过达尔文吗？





“他说'是的，我去过达尔文，我去过珀斯、阿德莱德、墨尔本、堪培拉、悉尼、布里斯班、苏瓦、苏黎世和伦敦'。





蒂利回忆说惊诧于尤努平古去过的这些地方，”所以从那一刻起我们就成了朋友。”



LISTEN TO 2023 年的伽马节堪称史上最盛大的一次，许多对话都以 "声音 "为标志 SBS NITV Radio 06/08/2023 11:29 Play

他说，他发现尤努平古是一个非常外向、友好的人，他慷慨地分享了自己的语言和文化知识。



在阿纳姆地东北部举行的庆祝仪式上，人们怀念古马吉部族领导人和活动家尤努平古，称他是该族人民的捍卫者。 Credit: SUPPLIED/PR IMAGE 蒂利回忆了几件标志着他们友谊的事件，并分享了他如何在当地人中被称为 "摩托车安迪 "的故事。





据他说，像他这样的人并不常去这个容纳了 2000 名矿工（都是单身男子）的派遣地，因为过去曾发生过麻烦。





一天晚上，派遣地大门口着火了，当一个 "白人 "骑着摩托车过来时，一群年长的原住民男子认为他可能会惹麻烦。





但是蒂利说，当他用他们的语言与他们交谈时，原住民们的脸上露出了灿烂的笑容。他们开始称他为 “Andy wawa（兄弟）”，从那以后他被称为 “摩托车安迪”。



蒂利解释了1972年左右他在戈夫半岛的矿山工作时是如何被称为 “摩托车安迪” 的。 Credit: SBS 蒂利说，尤努平古受过良好的教育，被认定为未来的领导者，因为他风度优美、口齿清晰、非常聪明。





尤努平古一生都在追求正义，坚持为自己的人民争取土地权，后来被称为 “Gurtha”，在古玛吉部族中意思为火焰。





蒂利认为很难有人填补尤努平古的空缺，但参照他所做的一些事情，还是有可能找到继承者的。





蒂利解释说：“他的一个兄弟对我说尤努平古是火焰，我们是火焰中的火花。”





蒂利认为尤努平古的兄弟贾瓦·尤努平古在今年的伽马节上发表的演讲中，火花显而易见。



雍古族年长的古马吉领导人贾瓦·尤努平古在北领地东北部阿纳姆地东北部的伽马节上发言, Saturday, August 5, 2023. (AAP Image/Mick Tsikas) Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE “他（Djawa Yunupingu）的说话方式和他的哥哥一样。他谈到了加入雍古族传奇人物与澳大利亚国徽上的鸸鹋和袋鼠的行列，他谈到了人物、陆地和星星与古老传说之间的古老联系，” 蒂利继续说。





“他创造了它们，这让我们认识到遵循雍古族的理解这条路不仅对雍古族人有利，对整个澳大利亚都有好处。”





蒂利说，伽马节实现了其愿景，即成为来自世界各地、澳大利亚各地和各行各业的人们的聚会场所。



来自阿纳姆地东北部的雍古族人在伽马节上表演 Bunggul 传统舞蹈, Northern Territory, Sunday, August 6, 2023. Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE “这里有大量的不同族裔的人，也有好奇的人，也有原住民的人。你知道，我们都在同一个地方吃饭，我们都一起住在帐篷里。每个人乃至一个国家都融合在了一起。”







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