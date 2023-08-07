LISTEN TO 2023年伽马节现场报道：澳大利亚国防军中的原住民面孔 SBS Chinese 07/08/2023 03:06 Play

根据Anzac Portal的资料，自第一次世界大战，原住民和托雷斯海峡岛民参加了澳大利亚参与的每一场主要战争和冲突，并参与了全球和平行动。





最近，澳大利亚战争纪念馆正式确认了在朝鲜战争中服役的60多名原住民军人的身份，而这已经是《朝鲜停战协定》签署约七十年后的事了。





专家称，这是纪念原住民退伍军人的牺牲和记录他们的贡献的重要一步。





今年的伽马节（Grama Festival）设有一个特别展台，专门展示原住民为 Norforce（西北机动部队）服务、 参与澳大利亚国防军部队的情况。





澳大利亚战争纪念馆军事馆馆长加思·奥康奈尔（Garth O'Connell）是第一次参加伽马节，他阐述了自己与原住民历史学家迈克尔·贝尔（Michael Bell）共同合作的研究。





加思·奥康奈尔说：“上周是 1953 年朝鲜战争结束周年纪念日，这也是其中的一部分。我们已经宣布，我们有了一份至少60名已确认的原住民和托雷斯海峡岛民军人的名单，他们都曾在那场冲突中服役。 ”





“对我们来说，最重要的是帮助人们了解丰富的多样性，我们在全国各地的原住民和托雷斯海峡岛民社区为了国家、为了民族而服务。 ”



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二级准尉汤米·穆尼亚里恩（Tommy Munyarryun）已在 Norforce 服役32年。





他告诉SBS：“从某种程度上说，我们分享了我们的认知、展示了我们的技能，我们一直与Norforce在一起。而且我们希望通过招募新成员来让它不断壮大。”





“现在，我们看起来已经非常强大，我们希望看到年轻的士兵加入进来。”





来自雍古族（Yolngu）的梅尔维娜·瓦南比（Melvina Wanambi）现年22岁，她在几个月前加入了澳大利亚国防军。



Yuye with Melvina Wanambi 她谈到了澳大利亚军队与原住民文化之间的联系。





她说：“事实上，这真的很棒，因为军队文化和原住民文化这两种文化相互融合。我们原住民知道如何在丛林中生存以及如何追踪，比如追踪敌人等等，这就是国防军所需要我们发挥所长之处。”





“我是国防军中一员，也鼓励（原住民）年轻人加入，因为我们需要更多的年轻人 。这其实很有趣，我很喜欢（在这里）。你还能认识新朋友，与其他一些你甚至不认识的人成为朋友。”



Green is all family. Melvina Wanambi

Norforce 从原住民文化中借鉴了不同肤色群体的概念，军中人员通常用“Green skin”这一昵称来称呼彼此。





这种做法鼓励士兵之间团结一致，并有助于与当地社区建立关系。



