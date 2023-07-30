朝鲜战争停战70周年：原住民老兵获得澳洲官方认可

1953年7月27日，《朝鲜停战协定》签署。





据悉，至少有60名原住民士兵在朝鲜战争期间服役，70年后的现在，他们终于得到澳大利亚战争纪念馆的正式认可。





加斯·奥康奈尔（Garth O'Connell）是纪念馆的军事馆长。





“20世纪50年代，关于这些服役人员原住民的身份问题非常明确。当时从未讨论过，也无需讨论。国防部在征兵过程中从未提出相关要求。直到20世纪90年代中期，国防部才开始询问这个问题，现在，联邦政府的各种文件都会询问这个问题：您是否为原住民和/或托雷斯海峡岛民？只需在方框内打勾即可。”





作为纪念馆正在进行的研究的一部分，65名原住民男子的名字将被公布，以表彰所有原住民男女在军队中的贡献。



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加斯·奥康奈尔与原住民历史学家迈克尔·贝尔（Michael Bell）合作，共同挖掘原住民士兵的身份和故事。





他说，每个故事都描绘了一幅生动而悲惨的画面，描绘了原住民士兵在战前、战时和战后的生活。





“具有讽刺意味的是，在朝鲜战争期间，对于服役的原住民士兵来说，军队是一个更加公平的社会环境。然而，当他们从战场回到澳大利亚后，却重新面临着针对他们原住民身份的各种文化偏见。他们经常只是作为所谓的‘绿皮肤部队’服役。不管你是亚洲人、澳大利亚人、原住民还是白人，在服役期间，他们的种族或背景问题并不重要。因此，对这些人来说，这并不是一个真正的问题。问题出现在他们回到澳大利亚之后。”





奥康奈尔表示，对原住民老兵的研究是与士兵家属合作进行的，确认老兵身份是一个费心费力的过程。





“多年来，我们通过多种途径确定了这些人的身份。信息可能来自与原住民或托雷斯海峡岛民一起服役的非原住民士兵。但最常见的是家庭或老兵本人向我们提供了他们的服役细节。我们核实了相关信息，并与当地土地委员会和社区进行了确认，最后证实了这些人的身份。”



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雷金纳德·桑德斯（Reginald Saunders）上尉是获得澳大利亚战争纪念馆认可的老兵之一。





桑德斯上尉是1945年澳大利亚军队中首位晋升军官的原住民士兵。





桑德斯上尉的女儿格伦达·休姆斯（Glenda Humes）表示，如果与其父亲一起服役的其他原住民现在也得到认可，他会感到非常自豪。





“在澳大利亚历经的几乎每一场战争中，我们都有如此多的原住民男性和女性为国家服务，但他们却很少得到认可。他们或许在战场上得到了认可，但在战场之外，他们几乎得不到应有的认可。当我的父亲从二战和朝鲜战场回到澳大利亚时，只有一些琐碎的工作可供选择。直到1967年全民公决，他才在联邦政府获得了一份专门为我们这些族人服务的工作。”





现在，越来越多的原住民家庭开始联系战争纪念馆，以了解他们在海外作战的亲属的情况。





休姆斯表示，他们的积极响应有助于清晰展现原住民在战争时期的服务和牺牲。





“当了解到原住民和托雷斯海峡岛民在战争期间为这个国家所做的贡献时，我并不感到惊讶。我感到惊讶的是，可能还会有更多的人站出来。如果家庭成员知道他们的叔叔、祖父或堂兄曾经服役，请让我们知道，让战争纪念馆知道，因为我认为记录他们的服役经历非常重要。”





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