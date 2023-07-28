多图直击：气温上升 “全球沸腾”之际 灾难正在各国上演

要点： 联合国秘书长表示“全球沸腾已经到来”；

他发出警告之际，气候组织预计 7 月将成为世界有记录以来最热的月份；

世界部分地区野火肆虐，而其他地区则遭受洪水袭击。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）表示，2023 年 7 月将推翻以前的高温基准，此前科学家表示 2023 年 7 月可能成为世界有记录以来最热的月份。





联合国世界气象组织（WMO）和欧盟哥白尼气候变化服务机构（European Union's Copernicus Climate Change Service）也在一份联合声明中表示，2023 年 7 月“极有可能”打破这一纪录。





古特雷斯在纽约表示：“我们不必等到月底才能知道这一点。如果未来几天不会出现迷你冰河时期，2023 年 7 月将全面打破记录。”





他向记者指出：“气候变化已经到来，这很可怕，而这只是一个开始。”





“全球变暖的时代已经结束，全球沸腾的时代已经到来。”



联合国秘书长古特雷斯表示，2023 年 7 月将推翻以前的高温基准。 Source: AAP 虽然世界气象组织将等到 8 月份提供所有最终数据，而不会直接宣布打破纪录，但德国莱比锡大学（Leipzig University）昨日（27日）发布的一项分析得出结论，2023 年 7 月将打破这一纪录。





根据欧盟的数据，本月全球平均气温预计将比 2019 年 7 月至少高出 0.2 摄氏度，这是 174 年来记录中最热的一年。





莱比锡气候科学家豪斯坦（Karsten Haustein）表示，现在与 2019 年 7 月之间的差异幅度“如此之大，以至于我们可以绝对肯定地说，这将是最温暖的 7 月”。



希腊东南部爱琴海罗德岛上的根纳迪村（Gennadi village）村民试图扑灭正在燃烧的野火。 Source: AAP, AP / Petros Giannakouris 本周三（26 日），一架消防直升机在希腊拉米亚镇（Lamia）的火灾中洒水。 Source: AAP, EPA / Aris Martakos 本周四（27 日），希腊沃洛斯附近的安希亚洛斯（Nea Anchialos）发生山火，人们乘船撤离。 Source: AAP, EPA / Ikonomou Vassilis 气候组织预计 2023 年 7 月的气温将比工业化前平均水平高出约 1.5 摄氏度。





世界气象组织已确认，7 月前 3 周已创下了最热记录。





宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvani）气候科学家曼恩（Michael Mann）在评论这一气温规率时表示，7 月中旬很明显将是创纪录的温暖月份，并强调只要我们继续使用化石燃料，地球将会继续变暖。



在 7 月，一些地区发生火灾，而其他地区则遭受暴雨和洪水。图为 7 月 16 日，韩国醴泉大雨引发的山泥倾泻现场。 Source: AAP, AP / Yun Kwan-shick 本周四（27日），在印度新德里郊区的大诺伊达（Greater Noida），拉尼（Nagma Rani）在家中拖地；她的房子因暴雨而被洪水淹没。 Source: AAP, AP / Altaf Qadri 本周三（26 日），在巴基斯坦拉合尔，摩托车手和人们涉水穿过因季风降雨过多而被淹没的道路。 Source: AAP, AP / K.M. Chaudary 正常情况下，7月全球平均气温约为 16 摄氏度，包括南半球冬季。





但今年 7 月气温已飙升至 17 摄氏度左右。





豪斯坦直言，更讽刺的是，“我们可能需要追溯到数千年甚至数万年前，才能找到类似的暖化条件”。





早期的气候记录从冰芯和树木年轮等收集而来，表明地球已经有 12 万年没有这么热了。





豪斯坦的分析基于初步气温数据和天气模型，包括截至本月底的预测温度，但已得到独立科学家的验证。





利兹大学（Leeds University）气候科学家福斯特（Piers Forster）表示：“这个结果得到多个独立数据集的证实，结合了海洋和陆地的测量结果。它在统计上是可靠的。”



中国正经历酷暑， 西北某乡镇气温飙升至 52.2 摄氏度，创全国最高纪录。 Source: AAP / Andy Wong/AP 本周二（25 日），希腊沃洛斯塞斯克洛村（Sesklo village）的一家塑料工厂在一场野火中起火。 Source: AAP, EPA / Ikonomou Vassilis 本周二（25 日），意大利西西里岛特拉帕尼省的卡斯泰拉马雷（Castellammare）森林当中，警卫人员控制住附近房屋的火势。 Source: Getty, LightRocket / SOPA Images

创纪录的高温期间发生了哪些灾难？

7 月的高温正影响着全球各地。





数千名游客逃离希腊罗得岛的野火，还有更多人在美国西南部遭受酷热。





中国西北乡镇气温飙升至 52.2 摄氏度，创全国最高纪录。





加拿大野火以前所未有的速度燃烧，而法国、西班牙、德国和波兰正垄罩在一片热浪中，意大利西西里岛的气温升至摄氏 40 度左右，部分地区被大火吞没。





海洋热浪沿着美国到澳大利亚的整片海岸线蔓延，引发了各界忧虑珊瑚礁死亡。





与此同时，创纪录的降雨量和洪水淹没了韩国、日本、印度和巴基斯坦。



7 月 2 日，唐尼溪野火沿着加拿大不列颠哥伦比亚省，圣约翰堡（Fort St. John）以北的山顶燃烧。 Source: AAP, AP / Noah Berger 本周三，西西里岛墨西拿省的奥利维里镇（Oliveri）发生一夜大火，整个地区的房屋和汽车被烧毁。 Source: Getty, AFP / Giovanna Isolino 7 月 10 日，日本福冈县久留米市，车辆和残骸被洪水冲走。 Source: Getty, AFP / Kazuhiro Nogi

厄尔尼诺现象

地球正处于厄尔尼诺现象的早期阶段，这现象由东太平洋异常温暖的海水引发。





厄尔尼诺现象通常会导致世界各地气温升高，使人为气候变化造成的暖化效应加剧。科学家本周表示，气候变化在 7 月的极端热浪中发挥了“绝对压倒性”的作用。





豪斯坦表示，虽然厄尔尼诺现象的影响预计将在今年稍后和 2024 年达到顶峰，但这现象“已经开始帮助提高气温”。





按照惯例，7 月是一年中最热的月份。欧盟表示，预计 8 月不会超过本月创下的纪录。





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