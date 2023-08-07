来自悉尼的Sally是随孩子的私校活动来参加本次伽马节的，她说来到北领地的第一印象便是“原生态”，“我觉得其实他们生活得很快乐，很紧密地和大自然联结在一起”。





对于总理周六在伽马节的主题演讲及其间重点提到的原住民议会之声公投，Sally认为：“社区也好，政府也好，其实是在做很多的努力，原住民是澳洲很重要的一部分。”





身为华裔社区的一份子，Sally坦言自己在生活和工作中鲜少有机会了解到原住民的信息，“如果我不是来到这里伽马节的现场，我没有看到这些孩子其实那么快乐，与我之前想象的有很大差距。”





面对即将到来的公投，Sally说：“可能还要再想一想，再搜集一些信息。”





“伽马节值得来一下，很不一样，有必要走进他们（原住民）的生活去看一下。”





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LISTEN TO 2023年伽马节现场报道：华人Sally谈首度参与伽马见闻 “有必要走进原住民的生活看一看” SBS Chinese 07/08/2023 07:26 Play