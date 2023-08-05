中国取消澳洲大麦附加税后 政府望能解决葡萄酒关税问题

BARLEY EXPORTS CHINA TARIFFS

President of the Western Australian Farmers Federation and mixed grains farmer Rhys Turton poses for a photograph holding barley seeds in his fields near York in the Wheatbelt region, 100km east of Perth on Tuesday, May 19, 2020. China today imposed an 80% tariff on barley imports from Australia. Barley usually makes up about 30% of his total crop but he will now be substituting most of his barley for other grains. (AAP Image/Richard Wainwright) NO ARCHIVING Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE

中国政府宣布，将从今天（8月5日）起，取消对澳大利亚大麦征收的80.5%的关税。

2020年，澳中关系不佳，前任莫里森政府呼吁对新冠病毒起源进行调查，引发了中国政府的不满，随即以存在倾销行为为理由，向澳洲大麦征收 80.5%的反倾销和反补贴税。

澳大利亚已向世贸组织提起上诉作为反制。

中国商务部于昨天（8月4日）发表声明表示，降低关税是由于中国大麦市场情况发生变化。而联邦政府则是有着不同的解读。

澳大利亚贸易部在一份声明中说：“我们对这一结果表示欢迎，这为我们的大麦出口商重新进入中国市场铺平了道路，这将使澳大利亚生产商和中国消费者受益。”
外交部长黄英贤说：“这一决定肯定了阿尔巴尼斯政府自从上台以来，在相关事宜上所采取的冷静并且一贯的态度。关税的取消要归功于政府和行业在解决这一问题上所做的努力。”

在中国取消对澳大利亚大麦出口的贸易关税后，澳大利亚将努力改善葡萄酒生产商的贸易条件。

贸易部长法雷尔（Don Farrell）表示，澳大利亚在世界贸易组织（WTO）仍有一起葡萄酒贸易争端案件悬而未决。

但法雷尔认为，在大麦贸易争端成功解决之后，他相信葡萄酒案也能取得积极成果。

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Published 5 August 2023 10:52am
Source: SBS

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