英联邦运动会再遭挫折 加拿大退出申办2030年赛事

要点： 加拿大阿尔伯塔省将不再支持该省卡尔加里和埃德蒙顿申办2030年英联邦运动会；

维多利亚州取消主办 2026 年运动会的决定被认为是一个“重要因素”；

阿尔伯塔省的决定是对英联邦运动会联合会的又一次打击。

加拿大阿尔伯塔省（Alberta）将不再支持申办 2030 年英联邦运动会。





阿尔伯塔省撤销了支持卡尔加里（Calgary）和埃德蒙顿（Edmonton）申办为期11天的英联邦运动会赛事的计划，这意味着加拿大举办这一体育盛会百年庆典的机会已经泡汤。





今年 7 月，维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）宣布，由于最新估算的成本增加到70亿澳元，该州将不再主办2026年运动会。





他当时对记者说：“坦率地说，用60亿到70亿澳元举办一个为期12天的体育赛事，我们不会这样做。”



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维州的决定对阿尔伯塔省撤销申办2030年运动会有影响吗？

阿尔伯塔省撤回申办计划也是基于类似的原因，维州的决定被认为是一个“重要因素”。





该省政府已承诺投入高达200万加元探索举办运动会的可行性，埃德蒙顿另外投入了100万加元。





加拿大英联邦体育协会曾表示，预计将于 8 月完成可行性研究，届时将决定是否提交正式申办申请。





现在，他们已经做出了决定。





加拿大英联邦体育协会在一份声明中表示：“我们已被阿尔伯塔省政府告知，他们决定中止2030年英联邦运动会的申办。”





“我们认为，维多利亚州政府取消主办2026年英联邦运动会的最新决定，以及过度依赖纳税人对策划和举办运动会的支持，是阿尔伯塔省做出这一决定的重要原因。”





“加拿大英联邦体育协会对阿尔伯塔省政府的决定深感失望，但尊重他们做出这一决定的权利。”



Melbourne hosted the Commonwealth Games in 2006, but Victoria has pulled out of hosting the games two decades later. Source: Getty / Adam Pretty 继 1930 年举办首届英联邦运动会的安大略省（Ontario）汉密尔顿市（Hamilton）也中止申办赛事之后，阿尔伯塔省的这一决定对陷入困境的英联邦运动会联合会（CGF）来说是又一次打击。





卡尔加里市长乔蒂·贡德克（Jyoti Gondek）的办公室通过电子邮件向加拿大英联邦体育协会表示，没有省政府的支持，申办已经告吹。





该声明称：“省政府决定退出阿尔伯塔省2030年英联邦运动会申办过程，实际上终止了卡尔加里市的申办和参与。”



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继维多利亚州上个月宣布取消主办 2026 年赛事后，澳大利亚其他州也排除了接手主办权的可能性。





在这一决定公布后不久，新南威尔士州、昆士兰州、南澳大利亚州和塔斯马尼亚州的州长表示，由于预算压力和成本超过收益，他们将不会主办运动会。





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