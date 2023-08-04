超市巨头Woolworths疑欠薪 被控逾1000项刑事指控

超市巨头 Woolworths 据称因为没有支付数百名维州员工的长期服务假期金，面临超过1000项刑事指控。





维州工资监察机构（The Victorian Wage Inspectorate）在墨尔本地方法院提告 Woolworths 及其子公司Woolstar，指控其没有支付 1235 名前员工逾 100 万澳元的长期服务假期。





Woolworths 表示，这些欠薪问题是在 2019 年以来对其工资系统进行广泛审查时发现的。





这一违规行为可以导致该连锁超市巨头面临每天每项欠款最高1万元的罚款。





然而，一些雇主和劳工法专家呼吁州监管机构不要采取过于严厉的态度，并警告一旦判罚过重，有可能阻止其他企业站出来，可能会产生反效果。





澳大利亚工业集团（Australian Industry Group）维州主管派珀（Tim Piper）表示，检查机构在这方面“需要谨慎行事”，他指出对于刑事起诉的门槛应该很高。



在维州，雇主未向员工支付长期服务假是一项刑事罪行，该假期适用于临时、全职和兼职雇员。





由于这些违规行为证明企业并未履行其“严格责任”，意味着不需要证明雇主有意进行该项犯规。





但派珀表示：“希望在决定是否采取刑事行动时，检查机构能够考虑到这些行动是否有故意性或其它性质。”





他认为在企业自愿举报的情况下，对大企业采取行动是没有价值的：“如果他们自愿举报，我认为采取刑事行动会阻止更多小企业自愿举报。”





维州工资检查机构专员霍特尔（Robert Hortle）表示：“维州人希望拥有这个薪资系统的企业能够做好这些事情。”





“他们对于一个家喻户晓的品牌面临拖欠薪金的指控感到失望。”



Woolworths 的一名发言人表示，公司在自 2019 年以来对薪资系统进行广泛审查时，已经发现了“特定的潜在不合规情况”。





据称，个别欠款在 2018 年至 2021 年期间，涉及金额由 250 澳元到逾 1.2 万澳元不等。





据称 Woolworths 有1999名员工被欠薪，约为 96 万澳元，而 Woolstar 则有 36 名员工被拖欠4.5 万澳元。





Woolworths 发言人表示，已在 2022年2月向维州工资检查机构自愿举报有关事件，且已向受影响人士支付了或修改了有关休假，并包括利息及超时薪金。





Woolworths 向受影响的团队成员道歉，并表示已加强薪资系统，解决了他们发现的长期服务假期问题。





根据维州 2018 年的《长期服务法》，员工在工作满七年后可获得长期服务假期，雇主必须在员工离职时支付未使用的假期权益。





检查机构也曾对 Optus、Commsec 和 Bankwest 涉嫌违反长期服务假期规定的案件作出起诉。





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