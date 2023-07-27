连锁珍奶店曾多次被揭欠薪 行政总裁受访：难保证不再欠薪

在2019年，《悉尼晨锋报》的调查揭示，“日出茶太”（Chatime）澳大利亚门店自2009年以来多达600万澳元的工人欠薪问题。在20多家店进行的内部审计发现，86％的店铺对员工欠薪。





在同年12月，公平工作调查专员署（Fair Work Ombudsman）对这家珍珠奶茶连锁店及其董事总经理Charlley Zhao提起诉讼，指控其“协助、唆使或煽动”支付低至每小时7.59澳元的工资。





根据《悉尼晨锋报》的报导，茶太行政总裁Carlos Antonius在接受访问时表示，所有受影响的员工后来都得到赔偿，但他表示“永远无法保证”茶太不会再欠薪。





他强调，公司的流程和纪律已有所改进，包括签到的平台、发工资的过程等，但他也直言不能保证不再发生欠薪，并解释说“因为有100多个地点，可能会出现错误”，但他强调系统和严谨性“绝对”得到了改进。





Carlos Antonius表示，品牌面临的最大挑战之一，是在营商环境中与工资和薪酬有关的事项，他形容为“不公平竞争环境”，指出看到更多监管“集中在雇佣或义务方面”。



日出茶太分店过去多次被公平工作调查专员署因剥削员工工资而罚款，包括2017年1月至11月期间，该品牌位于George Street的Cinema City分店的员工，每小时工资仅在13至18.55澳元间，并被克扣临时工补贴及特别制服津贴金，而公众假期也没有按照节假日补薪标准来支付员工工资。





在同一访问中，Carlos Antonius预告“日出茶太”可能将有多间分店倒闭，因业务成本上升和消费放缓，令一些分店陷入亏损。





他在访问中承认一些店铺并不赚钱，并表示，水电费用、租金等成本的双位数增长，及最低工资上涨5.75%影响了奶茶店的盈利，对业务经营者造成财务和情感压力。





他说，当零售销售面临下行压力，成本不断增长，“表示你在挤压边际利润，有时可能陷入亏损”。他还表示，可能要决定关闭和搬迁，而不是续租，“这只是业务和特许经营的一部分”。





虽然茶太品牌实力强大，但他表示，“绝对”会有少数店铺不会重新开业，但他强调“这始终是最后的选择”。





茶太约在2010年进入澳大利亚市场，目前拥有169家门店，计划到2025年扩展到250家店铺，而该品牌也有在Woolworths和Coles出售DIY的珍珠奶茶套装。





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