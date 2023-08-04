明年昆州将免费为婴幼儿和青少年接种脑膜炎球菌B型疫苗

昆士兰州政府将于2024年起，免费为婴幼儿和青少年接种脑膜炎球菌B型疫苗。





疫苗将作为常规的儿童和学校免疫计划的一部分，为所有2岁以下的婴幼儿、15至19岁的青少年免费接种。





这是昆州历史上规模最大的，由政府出资的疫苗接种计划，该计划的初期投资超过9000万澳元，为期三年。





侵袭性脑膜炎球菌可导致严重的疾病、残疾和死亡，B型脑膜炎球菌是所有菌株中最常见，也是致死率最高的。





昆士兰州迄今已记录了20例B型毒株病例，2022年同期则为10例，总计26例。



昆州卫生部长芬蒂曼（Shannon Fentiman）表示：“在听到昆州一些家庭中发生的伤心欲绝的故事后，我必须采取行动。”





“我们知道，B型脑膜炎球菌可能是致命的，即使年轻人幸运地从疾病中存活，他们也很可能会患上永久性、有时甚至是毁灭性的并发症。”





“现在，接种一支B型脑膜炎球菌疫苗的费用约为100澳元。”





“我们昆州的B型脑膜炎球菌免疫计划将消除接种疫苗的经济障碍，确保最需要的人能够接种疫苗。”





昆州首席卫生官杰拉德（John Gerrard）表示：“昆士兰州卫生局将在未来几个月内与疫苗接种的提供方密切合作，以确保顺利实施。”





目前，只有原住民及托雷斯海峡岛民两岁以下的幼儿，以及患有某些疾病的人群可以免费接种B型脑膜炎球菌疫苗，其他人一般需要支付每剂110至150澳元的疫苗接种费。





脑膜炎球菌病的死亡率介于5%到10%之间。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



