全澳大利亚脑膜炎球菌病例数上升 哪些人感染风险最高？

要点 5 岁以下的幼儿及 15 至 25 岁的青少年最易感染脑膜炎球菌；

该疾病一般经由密切或长期接触传播；

及早诊治将可大大降低致残或死亡风险。

在最近几周，有青少年在参与音乐会和学校活动后感染脑膜炎球菌。当局提醒家长和青少年，注意脑膜炎球菌病的症状。





在参加堪培拉 Spilt Milk 音乐节后一星期后，一名新州 18 岁女孩不幸死于脑膜炎球菌感染。此外，一名在昆州 Maroochydore 的 18 岁学生，在参加完学校庆祝活动后回家时也感染该病。维州当局随后发出了公共卫生警报。





今年迄今，这种罕见但足以致命的疾病的确诊数已比去年全国总数高出 74 例，原因何在？





脑膜炎球菌如何传播？哪些人的感染风险最大？





任何人都可能感染脑膜炎球菌，然而， 5 岁以下的幼儿和 15 至 25 岁的青少年是感染风险最高的群体。





传染病儿科医生布伊（Robert Booy）教授指出，此疾病是由奈瑟菌引起，经由人与人之间的密切或长时间接触传播。





他举例指出：“咳嗽、呼喊、歌唱和接吻等都可传播此病毒。如果青少年亲吻的人不止一个，那么就有感染病毒的风险。”





他补充道：“病毒不一定经由亲吻传播，但是近距离、密切的口腔接触，肯定会增加其传播风险。”



Professor Robert Booy is an infectious diseases paediatrician. Credit: LinkedIn/Robert Booy 加上社交距离措施日渐放宽，一些音乐会和学校庆典等活动成为了容易传播病毒的超级温床。





维州副首席卫生官弗里德曼（Deborah Friedman）副教授也表示：“青少年在学校活动中密切接触，有机会增加感染此病毒的风险。”





布伊教授提醒，原住民及托雷斯海峡岛民儿童感染此疾病的风险是非原住民儿童的五倍。





此外， 正受流感等病毒感染、经常与吸烟者接触或脾脏功能欠缺的人士， 感染脑膜炎球菌的风险均更高。



有何症状？

布伊教授指出， 脑膜炎球菌的症状包括：



发烧

红紫色皮疹（用玻璃杯按压不褪色）

剧烈头痛

腹部或四肢疼痛

对光敏感

颈部僵硬

恶心呕吐

手脚冰凉

皮肤呈斑块状的颜色变化

他特别提醒，可能是脑膜炎球菌病最广为人知的症状——皮疹——或可能在感染后长达 12 小时才会浮现，因此大众应更注意其它症状。





至于幼儿方面，则可能出现其它症状，包括：



烦躁

困倦难醒

高声啼哭

拒绝进食

布伊补充道：“婴幼儿无法表达头痛的感觉，因此家长需留意，如发现其囟门鼓胀，即头顶有小软点突出，或意味头压增加，即有可能是脑膜炎的征兆。”





此疾病能快速恶化，因此及早发现求医将是治疗的关键。



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布伊说：“病发初期有一段治疗黄金时期，在此期间，脑膜炎是可治愈的；然而一旦黄金时期过去，病情将难以根治。在感染的12至36小时之间，病情可迅速恶化，使病人由健康正常的状态转变为严重不适。”





新州健康保护部门（Health Protection NSW）执行董事麦克阿努蒂（Jeremy McAnulty）博士表示，一旦发现任何病征，迅速求医将有助于预防死亡或致残。





他说：“我呼吁各位不要轻视任何症状，或者认为这只是轻微感染。如怀疑感染了脑膜炎球菌，请务必马上求医，切勿等到皮疹出现。”



是否有疫苗预防？

澳大利亚的儿童均接种针对脑膜炎球菌的 ACWY 疫苗，这是作国家免疫计划的一部分。该疫苗涵盖四种细菌菌株。





然而布伊教授表示，这些疫苗无法为今年澳大利亚最常见的B型病毒株提供免疫力。





他说：“由于过往澳大利亚每年只录得少于 100 例病例，B 型脑膜炎球菌疫苗虽然安全有效，但却非通常获建议接种。”





“南澳州是澳大利亚唯一一个定期为婴儿和青少年接种 B 型疫苗的州份。”





目前，原住民及托雷斯海峡岛民两岁以下的幼儿，以及患有某些疾病的人士可以免费接种 B 型脑膜炎球菌疫苗，其他人一般需要支付每剂 110 至 150 澳元的疫苗费用。





脑膜炎球菌病的死亡率介于 5% 到 10% 之间。





此外，布伊教授说，有大约 20% 的病人会出现并发症，严重者甚至需要截肢，或失聪以及注意力和记忆力受损。





弗里德曼副教授强调：“接种疫苗仍然是保护您自己、亲人和社区免受脑膜炎球菌疾病影响的最佳方式。”





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