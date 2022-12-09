澳式足球联盟取消“白色短裤”要求 消除女运动员忧虑

继温网主办方于11月宣布取消参赛选手必须身着全白套装的规定，旨在避免女球手在月经期间感到尴尬之后，AFL也效仿有关做法，希望此举将鼓励更多女性参与澳式足球运动。

Demons players celebrate winning the premiership on 27 November 2022.

Demons players celebrate winning the premiership on 27 November 2022. Dr Kate Hall, AFL head of mental health and wellbeing, says the new uniform policy will "ensure women and girls can confidently play and enjoy Australian Rules Football, free from the impact of period stigma". Source: AAP / Jason O'Brien

要点：
  • 从明年开始，AFLW将不再要求球员在客场比赛中穿着白色短裤；
  • AFL表示，这项决定是经与球员“广泛咨询”后作出的；
  • 负责人指出，此举旨在消除女性参加这项运动的障碍。
女子澳式足球联盟（AFLW）在12月8日本周四宣布，将撤销对球员穿着白色短裤的要求，避免选手经期尴尬。

这项决议将立即在所有由澳式足球联盟（AFL）举办和协办的女子比赛中生效，与世界各地的类似项目如网球（温网公开赛）、板球和足球中宣布的措施看齐。

澳式足球联盟（AFL）总经理凯恩（Laura Kane）表示，这一改动是历史性的革新，并且是在与球员进行广泛咨询后作出的。

她指出：“这是AFL历史上的焦点时刻，该服装政策反映了现代女运动员的需求。事实上，全球各地的女运动员正在推动改革，以解决女性在月经期间穿着白色短裤或长裤的尴尬。”
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女子澳式足球联盟（AFLW）总经理利文斯通（Nicole Livingstone）也表示，她希望这一决定能鼓励更多的女性加入这项运动。

她说：“虽然这只是一项针对AFL比赛中对女性服饰要求的政策变化，但它将为女性参与社区运动带来巨大的连锁反应——我们希望带头消除任何阻碍女性参与澳式足球的障碍。”

所有18支AFLW球队将可继续于主场比赛时穿上彩色短裤；此外，在赛季内的任何比赛中，球队都可穿上这些短裤。若比赛中两支球队着装“撞色”，球队将需要预备另一颜色的短裤供球员穿着参赛。

AFL内负责球员心理健康的负责人霍尔（Kate Hall）说：我们优先考虑球员的身心健康。鼓励每个人参与澳式足球，这对我们在AFL所做的一切至关重要。”

“这项政策确保了所有女性都能自信地享受澳式足球，不必遭受经期带来的耻辱的尴尬。”

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Published 9 December 2022 at 3:59pm
Source: AAP, SBS
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