澳式足球联盟取消“白色短裤”要求 消除女运动员忧虑

要点： 从明年开始，AFLW将不再要求球员在客场比赛中穿着白色短裤；

AFL表示，这项决定是经与球员“广泛咨询”后作出的；

负责人指出，此举旨在消除女性参加这项运动的障碍。

女子澳式足球联盟（AFLW）在12月8日本周四宣布，将撤销对球员穿着白色短裤的要求，避免选手经期尴尬。





这项决议将立即在所有由澳式足球联盟（AFL）举办和协办的女子比赛中生效，与世界各地的类似项目如网球（温网公开赛）、板球和足球中宣布的措施看齐。





澳式足球联盟（AFL）总经理凯恩（Laura Kane）表示，这一改动是历史性的革新，并且是在与球员进行广泛咨询后作出的。





她指出：“这是AFL历史上的焦点时刻，该服装政策反映了现代女运动员的需求。事实上，全球各地的女运动员正在推动改革，以解决女性在月经期间穿着白色短裤或长裤的尴尬。”



女子澳式足球联盟（AFLW）总经理利文斯通（Nicole Livingstone）也表示，她希望这一决定能鼓励更多的女性加入这项运动。





她说：“虽然这只是一项针对AFL比赛中对女性服饰要求的政策变化，但它将为女性参与社区运动带来巨大的连锁反应——我们希望带头消除任何阻碍女性参与澳式足球的障碍。”





所有18支AFLW球队将可继续于主场比赛时穿上彩色短裤；此外，在赛季内的任何比赛中，球队都可穿上这些短裤。若比赛中两支球队着装“撞色”，球队将需要预备另一颜色的短裤供球员穿着参赛。





AFL内负责球员心理健康的负责人霍尔（Kate Hall）说：我们优先考虑球员的身心健康。鼓励每个人参与澳式足球，这对我们在AFL所做的一切至关重要。”





“这项政策确保了所有女性都能自信地享受澳式足球，不必遭受经期带来的耻辱的尴尬。”



