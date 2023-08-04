被指控试图推翻2020年总统选举结果 美国前总统特朗普不认罪

要点： 前总统特朗普因涉嫌试图推翻2020年大选结果而面临联邦指控；

在有关特朗普的指控中，最严重的罪名最高可判20年监禁；

尽管面临法律麻烦，特朗普在共和党初选竞争中依然受到强有力的支持。

美国前总统特朗普在联邦法院上对四项刑事指控表示不认罪，这些指控涉及他试图推翻2020年总统选举结果。





特朗普达到华盛顿的联邦法院，他被指控试图推翻2020年的总统选举结果。





特朗普是2024年共和党总统候选人提名的领先者，他从新泽西州的高尔夫球场飞抵华盛顿里根国家机场后，被送入大楼应诉。





随后，特朗普称这是“美国一个非常悲伤的日子”，然后登机返回新泽西。





该法院大楼距离美国国会大厦约一公里，特朗普的支持者曾在2021年1月6日冲进国会大厦，试图阻止国会对乔·拜登（Joe Biden）的胜利进行认证，但以失败告终。



READ MORE 美国前总统特朗普四个月内第三次受到刑事指控

周二，特别检察官杰克·史密斯 (Jack Smith）在一份45页的起诉书中指控特朗普及其盟友宣扬选举被操纵的虚假说法，并向州和联邦官员施压，要求他们改变选举结果，同时还收集虚假的选举人名单，试图从拜登手中夺取选举人票。





特朗普面临四项指控，包括串谋欺骗美国、阻碍官方程序等等。 最严重的指控最高可判处 20 年监禁。





特朗普在他的社交媒体上发表了一系列帖子，将指控描述为破坏他竞选活动的手段。与此同时，他的竞选团队发布了一份声明，将拜登政府与法西斯政权相提并论。





这是特朗普在过去四个月里第三次被起诉。特朗普对于此前的联邦指控均不认罪。





特朗普可能很快会在佐治亚州面临更多指控，该州检察官正在调查他涉嫌推翻当地选举的企图。 亚特兰大地区的检察官法尼·威利斯 (Fani Willis) 表示将在 8 月中旬之前提起诉讼。





在周四出庭前，特朗普在Truth Social上写道：“我需要再一次起诉才能确保我当选！”



根据路透社/益普索（Reuters/Ipsos）的一项新调查，约有一半的共和党人表示，如果特朗普被判犯有重罪，他们不会投票支持他，这凸显了他的法律纠纷对其竞选有着潜在风险。





然而，在星期二起诉后的同一项民意调查也显示了特朗普在共和党初选中的优势所在。在初选中，特朗普赢得了 47% 共和党人的支持，与排名第二的佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSanti） (支持率13%) 相比，拥有明显领先优势。





四分之三的共和党人表示，他们同意这些指控是“出于政治动机”，这表明特朗普声称自己是政治迫害受害者的说法与其支持者产生了共鸣。



People gather, one with a sign that reads "COUP," before Donald Trump arrives at the E. Barrett Prettyman US Federal Courthouse in Washington. Source: AAP / Jacquelyn Martin 包括几位与特朗普争夺白宫位置在内的绝大多数共和党领导人，对特朗普要么辩护要么避免直接批评，同时指责拜登政府利用司法部来对付政治对手。





星期二起诉书中的许多指控已在媒体报道及美国众议院一个特别委员会的调查中已有详细记录。





然而，起诉书中还包含了一些并不广为人知的细节，其中一些基于大陪审团证词和同样竞选共和党总统候选人提名的前副总统迈克·彭斯（Mike Pence）的同期笔记。





起诉书描述了彭斯在一次电话中告诉特朗普，有关“彭斯可以阻止选举认证”的言论没有法律依据。





据检察官称，特朗普回应说：“你太诚实了。“





尽管彭斯多次向特朗普表达他无权拒绝来自某些州的选举票，特朗普却不断重复这一说法。





彭斯是在星期二少数批评特朗普的知名共和党人之一，他表示：“任何将自己凌驾于宪法之上的人都不应该成为总统。”





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