美国前总统特朗普四个月内第三次受到刑事指控

要点： 特朗普因涉嫌试图推翻乔·拜登总统在2020年大选中的胜利而受到调查；

特朗普还面临其他两起案件的刑事指控；

根据民意调查，特朗普是2024年共和党总统候选人提名的领先者。

周二，美国前总统唐纳德·特朗普在四个月内第三次受到刑事指控，这一次是因为他涉嫌试图推翻2020年大选的失败结果，而他正在准备明年的总统大选。





特朗普已在另外两起案件中面临刑事指控。





民意调查显示，尽管特朗普在法律上遇到了麻烦，但他是2024年共和党总统候选人提名的领先者。





周二早些时候，特朗普在他的社交应用Truth Social上写道：“我听说，为了干扰2024年的总统选举，疯狂的杰克·史密斯（Jack Smith）将对你们最喜欢的总统提出又一份虚假起诉书。”



READ MORE 美国前总统特朗普将于2024年5月20日出庭受审

史密斯是谁？特朗普为何被调查？

史密斯是一名特别检察官。对于有关特朗普及盟友涉嫌试图推翻拜登在2020年选举中获胜的指控，他一直在调查。





官员们作证称，特朗普基于广泛存在的投票舞弊错误说法向他们施压。特朗普的支持者在2021年1月6日袭击了美国国会大厦，试图阻止国会批准拜登的胜利，但未能成功。





特朗普在7月18日表示，他收到了史密斯的一封信，被告知他是调查的目标，这一调查针对2021年1月6日国会大厦袭击事件。



2021年1月6日发生了什么？

2021年1月6日，右翼民兵组织成员和特朗普的其他支持者袭击了美国国会大厦，此前特朗普的一条推文被视为“武装号召”。





对于该调查以及针对他的其他案件，特朗普都称为是出于政治动机的政治迫害的一部分。





2021年11月，史密斯被美国司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）任命为特别检察官，之前他曾指控特朗普在2021年1月卸任后非法保留机密政府文件，并阻碍司法公正。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



