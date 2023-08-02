近日，维州政府宣布，该州将在2024年1月1日起禁止新建房屋使用天然气，只能连接电力网络。政府认为，此举将减轻民众面临的生活成本压力，同时为降低碳排放做出努力。





澳大利亚管道和天然气协会批评该禁令，呼吁应引入氢能等可再生能源替代。





SBS普通话节目听友叶先生表示，“用电是趋势”，“只是民众不习惯而已”。他认为，政府有超前意识。





听友James也赞成政府的政策。他认为，天然气开采会破坏环境，天然气使用也会污染环境。



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不过，听友赵先生认为，澳洲的天然气禁令无助于解决气候问题，从全球来看“缺乏公平”。





听友陈女士也对维州政府的决定持批评态度。她质疑，如果禁用天然气，停电之后怎么办？





听友方先生认为，应该有权威的量化指标衡量两个方案在能源节省和环境保护方面的优劣。





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LISTEN TO 【正在行动】新住房禁用天然气对您会有哪些影响？ SBS Chinese 02/08/2023 15:23 Play

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