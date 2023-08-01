为何驾驶电动滑板车会有机会令你丧失驾照？

该名32岁男子据报于上周五（7月28日）晚，在墨尔本市中心骑着一辆电动滑板车时被警察拦截。





警方表示，在截查该名男子时，警员要求该男子进行酒精测试，结果发现其体内酒精含量为0.133，几乎是法定上限的三倍。





结果，该男子的驾驶执照立即被吊销13个月，同时警方还向他发出一张高达817澳元的罚单。





与此同时，由于该男子没有佩戴头盔，因此又另外被罚款240澳元。





根据维州法例，驾驶电动滑板车人士如果血液酒精含量超过0.05，将会等同酒后驾车被吊销牌照。





维州道路巡查行动及调查部负责人菲茨帕特里克（John Fitzpatrick）表示，希望有关事件对所有使用电动滑板车的人士带来一个教训，让他们知道，他们也是需要遵守驾驶法例的。





他还表示，许多人可能不知道，驾驶电动滑板车时如果被发现超过法定酒精含量，驾驶者也可能会被吊销驾驶执照。





墨尔本警方正在墨尔本市中心地区执行一项名为“光环行动”的道路巡查计划，重点是解决导致道路使用者受伤的行为，包括：车辆堵塞单车道、不为行人让路，以及因为分心而违反交通规则、超速行驶和酒后驾驶等问题。





有关计划主要针对在墨尔本、Yarra、Port Phillip、Merri-bek、Stonnington和Boroondara等交通繁忙的地区进行，这些地区均有很多行人、单车及电动滑板车。





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