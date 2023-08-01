前儿童保育员被控对昆州、新州及海外91名儿童犯有1623项虐待罪行

本文提及性侵犯和性虐待内容。





澳大利亚联邦警察逮捕了一名来自黄金海岸的男子，该男子涉嫌在15年间对昆士兰州、新南威尔士州多个托儿中心以及海外地区的近100名儿童犯有“深不可测”的性虐待。





澳大利亚联邦警察称，这名45岁男子拍摄了涉嫌强奸和虐待的过程，并将这些“令人毛骨悚然”的虐待儿童材料上传到暗网。





该名前儿童保育员被指控在2007年至2022年间对91名儿童犯有1623项虐待儿童罪行，其中包括136项强奸的罪行，以及110项与10岁以下儿童发生性行为的罪行。





该男子于去年8月被捕，调查人员后来在该男子拥有的电子设备上发现了更多自制的涉嫌虐待儿童材料。





警方称，2007年至2013年以及2018年至2022年期间在布里斯班的10个托儿中心工作时，该男子通过手机和摄像机记录了自己被指控的犯罪行为。





此外，他还被指控2013至2014年间在海外地点，以及2014年至2017年间在悉尼一家托儿所内实施犯罪。





该男子还曾在其他托儿中心工作，但澳大利亚联邦警察局相信该男子没有涉嫌在这些中心犯罪。





“澳大利亚联邦警察局相信该男子记录了他所有被指控的罪行。”澳大利亚联邦警察局表示，他将被引至新南威尔士州，并将于今年8月21日在布里斯班地方法院出庭。



澳大利亚联邦警察局 Source: SBS 澳大利亚联邦警察局助理局长贾斯廷·高夫（Justine Gough）将该男子涉嫌犯罪的行为描述为“深不可测”，是“令人不寒而栗的消息”，据称长达数年的调查已经真相大白。





“我们非常确信，在这些涉嫌虐待儿童的材料中出现的所有87名澳大利亚儿童，身份都已查明，”贾斯廷·高夫称，“这些孩子的父母都已经被告知了调查情况。”





“涉嫌虐待儿童的材料中提到的一些人现已年满 18 岁，并且已被告知情况。”





警方称，所有涉嫌受到侵犯的儿童都是青春期前的女孩，身处新南威尔士州、昆士兰州以及海外地区。





贾斯廷·高夫表示，官员们仍在与海外执法部门合作，以确定另外四名儿童的身份。警方称这四名儿童在海外某个地点受到侵犯，但在持续调查期间拒绝透露具体地点。





如果您或您认识的人受到性侵害的影响，请致电1800 737 732或访问 1800RESPECT.org.au 。在紧急情况下，请拨打000。





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