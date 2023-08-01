世界首创培训工具帮助遭受“模糊性失落”的失踪者亲友

澳大利亚慈善机构“失踪者基金会”（The Missed Foundation）制作了一个世界首创的培训工具“应对模糊性失落大师班”（Ambiguous Loss Masterclass），帮助专业人员更好地为长期失踪人员的家人提供支持。





该工具旨在帮助警官、失踪人员家属、搜救组织、媒体和心理咨询师更好地了解如何在有人失踪时帮助那些悲伤的人。





由于其无法控制的压力和不确定性，“模糊性失落”被广泛认为是最具创伤性的悲伤类型之一。作为失踪人员的家人和朋友，数以千计的澳大利亚民众都会感受到这种“模糊性失落”。





关注这种独特的悲伤是今年全国失踪人员周（National Missing Persons Week）的焦点。





十五年来，泽·迈耶（Zee Meyer）一直在等待丈夫能回到餐桌前一起用餐。





2008年，这位经验丰富的徒步旅行者前往维多利亚高原地区晨练时失踪。





他本该和迈耶一起共进午餐，但一直没有回来。





泽·迈耶说：“我们每天都遭受那种原始的创伤。沃伦是我最好的伴侣，也是我结婚31年的丈夫。即使在今天，接受他以这种方式离开也太超现实了。我们有两个漂亮的孩子，他们都是年轻的成年人，他们的生活受到了可怕的影响。”





尽管进行了大规模的搜寻和呼吁，但各方始终没有找到沃伦·迈耶的踪迹。





失踪者家属所感受到的希望与绝望被称为“模糊性失落”。





泽·迈耶解释说：“生活在不确定性中是一种永远不会消失的悲伤。它无时无刻不在，让人无法平静。我的生活中也曾发生过悲剧，例如，我的父亲在我还是个孩子的时候就在一场车祸中丧生了，那是一件非常可怕的事情。但这完全是另一回事。”





据报告，去年有超过55000名澳大利亚人失踪。





虽然大多数人都在一周内被找到，但其中大约有1%到2%的人成为长期失踪人员。





研究表明，每报告一名失踪人员，就至少会有12个人在情感、心理或经济上受到直接影响。





萨拉·韦兰（Sarah Wayland）博士是新英格兰大学社会工作专业的副教授。





她解释了长期影响：“当有人失踪时，所面临的挑战是没有办法接受或学会接受已经发生的损失。因此，这种失落感会在更长的时间内停留在真正不确定的、创伤性的空间里。”





尽管成千上万的澳大利亚人都有模糊性失落，但可提供的支持服务却少之又少。





为了弥补这一空白，失踪者基金会推出了一个免费的在线大师班，帮助那些受影响的人走出悲伤。





莎拉·韦兰博士是参与这项活动的人员之一。她解释了该活动可提供的帮助。





“这确实探讨了警方、媒体以及法医服务的作用。但同时也探讨了当人们生活在失去亲人的痛苦中时，如何为他们提供帮助。因为我认为知识就是力量，我们需要更多地讨论这样一个事实，即失去不仅仅是生与死，而是介于两者之间的所有空间。”





目前，澳大利亚有2500名失踪人员，另外，还有750具身份不明的遗体。许多案例可能永远无法结案。





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