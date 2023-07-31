【澳洲经济观察】自称“乡村姑娘”的新任行长布洛克能否为RBA带来新气象？

害怕“大城市”的“乡村姑娘”

米歇尔·布洛克说自己是个乡下姑娘，曾一度觉得进城的想法令人生畏。





但是，当她于 9 月 18 日开始担任澳大利亚储备银行（RBA）行长这一“城市”中最重要的职位之时，她将创造历史。





布洛克于 1985 年开始在储备银行工作，曾担任过多个高级管理职位。





在去年被任命为储行副行长之后，她将成为澳大利亚第一位担任行长这一职务的女性。





在接受母校采访时，布洛克透露了她在央行近四十年的职业生涯中、原本可能会走上的截然不同的道路。





被新南威尔士大学录取后，当时 17 岁的她并不知道自己是否适合从医。





她的父亲是新英格兰大学的一名行政人员和数据处理员，他建议她与别人多谈谈她在学校里喜欢的经济学课程。





布洛克说：“作为一个乡下姑娘，我觉得去大城市的想法令人相当心生畏意，所以待在家里是个不错的选择。 ”





“我觉得经济学很有趣；它对日常生活很有用，而且很有现实意义。”





她说，工作中服务公众的部分促使她在储备银行度过了迄今为止的整个职业生涯。





布洛克说：“这为我提供了广泛的机会可以贡献自己的一份力量，而且，最基本的是，这符合公共利益，这对我来说很重要。”



通讯员魏睿昊认为：“如果纯从背景、撇开性别不说的话，她（布洛克）的背景与前任、前前任行长是非常接近的，都是从央行体系中产生的，比如布洛克毕业前的实习就是在央行。”





今年早些时候，联邦政府在对储备银行实施审查后提出了一系列运作方式改革，包括解决利益冲突问题和营造更加开放的文化等，这些改革将从明年2月开始引入。



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对此，魏睿昊认为：“即将上任的央行行长带着一个任务，就是央行改革，而一个insider（内部人士）去做改革是否合适，确实是存在疑问的。”





前国库部官员、经济学家史蒂文·汉密尔顿（Steven Hamilton）说，布洛克是最佳人选，但鉴于审查结果，有理由引入一位局外人来“撼动局势”。





但他同时认为，考虑到经济环境的不确定性，选择一位仍能实施变革但不太可能“惊吓到他人”的内部人士的决定是正确的。





汉密尔顿说，审查确实要求进行一些“相当巨大的”文化和治理变革，而任命一个在该机构工作了四十年的人提出了一个“合理的问题”。



布洛克会在货币政策上延续目前的做法吗？

布洛克除了承担指导改革的艰巨任务外，还需完成令通胀率回归目标的未竟事业。





通胀已过高峰期，但 5 月份的年增长率仍高达 5.6%，而最新发布的6月季度的年通胀率为6%，这远高于 2%至3% 的目标范围。



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而具体到货币政策上拉说，大多数经济学家都认为，借款人有望看到货币政策决策的延续，布洛克参与了当前紧缩周期的所有会议。





新南威尔士大学商学院（UNSW Business School）副教授马克·汉弗莱-詹纳（Mark Humphrey-Jenner）说，迄今为止，布洛克的沟通都没有表明她的观点与前任有太大偏差。





他告诉澳联社（Australian Associated Press），当她上任时，紧缩周期很可能已经结束，她作为领导者面临的第一个考验将是决定在降息之前将利率维持在高位多长时间。





澳大利亚国民银行（National Australia Bank）经济学家伊万·科尔霍恩（Ivan Colhoun）同样认为行长更迭不会直接影响货币政策，而布洛克可能会被视为“比她的前任更务实、更少理论”。





他说：“作为一个头脑非常冷静的人，她似乎非常适合在澳大利亚央行实施许多文化变革的建议。 ”





这位经济学家还说，布洛克参与负责金融系统稳定的部门，这表明她可能会对家庭面临的由于利率大幅上涨带来的风险有着“更敏锐的意识”。



魏睿昊也持有相似的观点：“上任时间是9月18日，这意味着她作为行长身份要召开的第一次会议是10月份，而目前状况来看，8、9月有不小的可能有一次加息。而澳大利亚的通胀也开始有一些下降趋势，消费者信息、零售数据都不是特别好，这意味着前几次的加息已经传导到经济体中。”





“从这个角度来讲，存在一种可能，即等新任行长上任、10月召开央行的货币政策会议时，很有可能通胀可能已经变得更低了，那个时候可能不一定需要加息了。”





他强调，是否还要继续加息、何时开始降息，这取决于澳大利亚整体通胀和宏观经济状况，不以行长的个人意志转移。





“我觉得未来的货币政策本身并不能够完全取决于行长个人，行长必须要做一个理性、科学的经济政策的决策，这个决策一定是依赖于基本的宏观经济状况和最新的数据的。”





他补充说：“无论哪种情况，个人觉得，目前面临的情况意味着澳大利亚不太可能在短期进入降息，更多的是何时结束（加息），结束之后维持一个相对偏高的利率，需要更长的时候。”



如何评价洛伊？

布洛克将担任储行第九任行长，任期七年，从9月18日开始。





在此前的八位行长中，有五位只担任过一届。





洛伊在动荡的大流行病期间一直掌管储备银行，但在复苏阶段，他的领导能力受到了质疑。





他曾预测利率将在 2024 年之前维持在较低水平，而事实上，储备银行为应对通胀急升而早早就进入加息周期，这招致了批评。





随后，洛伊因未能充分传达相关的注意事项道歉。



Governor of the Reserve Bank of Australia Philip Lowe Source: AAP / Mark Baker/AP 前国库部官员、经济学家史蒂文·汉密尔顿认为，洛伊因自去年5月以来储行连续加息来应对高通胀而受到批评是不公平的。





魏睿昊认为，面对高通胀，加息是“负责任”的必要做法。





“（洛伊被批评）主要有两个核心问题，一个是过早地说在2024年之前不会加息，现在看来是完全错误的说法，沟通过于武断了；第二个是在控制通胀时，一开始加息的速度慢了，或者说犹豫了。”





洛伊在最近的一份声明中祝贺国库部对布洛克的任命，他说：“在应对当前的通胀挑战并实施对澳大利亚储备银行审查的建议时，储备银行将会得到非常得力的帮助。”





（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



