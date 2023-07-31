只许州官放火？安德鲁斯旧照曝光被批虚伪

日前，安德鲁斯宣布，维州将在 2024 年 1 月 1 日起禁止新建房屋使用天然气，只能连接电力网络。所有未达设计阶段的新公共建筑，如学校、医院、警察局和政府拥有的建筑，即日起也必须使用全电网。





维州自由党下议院议员克鲁瑟 (Chris Crewther) 其后在社交平台 Facebook 上张贴了一张安德鲁斯的相片，当中显示他在 2020 年 4 月使用明火灶台烹调一块素食肉扒。





据媒体报道，据信该幅相片是在安德鲁斯的家中拍摄。





克鲁瑟在贴文中说：“我认同安德鲁斯 (在照片中) 所做的：用天然气做菜。这好得多！”





“但我不认同安德鲁斯 (日前) 所说的：由明年起禁止所有新建房屋使用天然气。未来的烹饪质量将每况愈下！”





克鲁瑟的不少社交媒体追随者随即在贴文中批评政府的有关决定，甚至有人将安德鲁斯的管治形容为“独裁式”统治，指新政策变相控制民众的烹饪方式。



其中一人说：“住宅业主应可以自由决定选择 (使用) 天然气或电力。”





“我们不再有选择权，这已被剥夺。在澳大利亚生活，很快就会变成像在朝鲜生活一样。”





另一人则表示：“上一次出现大规模的停电，我们仍可用热水洗澡、烧水和做菜，因为我们有天然气 (供应)。”





“但朋友及家人 (所住的) 全电动家居，则完全不能这样做。”





数据显示，目前维州约有八成住宅有天然气供应连接，该行业的排放量占全州约 17%。



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维州能源厅长丹布罗西奥 (Lily D'Ambrosio) 上周五 (7 月 29 日) 表示，新政策将令维州能在 2045 年达到净零排放的目标，而全电力家庭将能每年节省 1000 澳元的能源开支。





她说：“我们知道维州人的生活成本压力越来越大，我们今天做的事正是在处理这个问题。”





维州环境委员会 (Environment Victoria) 形容，新政策是结束维州对天然气“成瘾”的重要一步。





清洁能源委员会 (Clean Energy Council) 亦表示，电动家居将能提高效率、改善环境且令民众花费更少，更希望政府的新规定不应局限于新建房屋。





委员会总监弗里曼 (Anna Freeman) 说：“维州所有家庭及企业最终都将需要由天然气转换至可再生电力。”



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不过，澳大利亚管道和天然气协会 (Australian Pipelines and Gas Association) 则批评有关禁令，指政府应引入氢能等可再生能源，而非禁止新建房屋使用天然气。





而维州建筑业协会 (Master Builders Victoria) 则对逐步淘汰天然气表示欢迎，但强调消费者应有自行作出抉择的自由。





与此同时，新州州长柯民思 (Chris Minns) 则表示，目前并无“推动”在当地逐步淘汰天然气。





他星期一 (31 日) 接受 2GB 电台访问时说：“我们目前并无推动这 (政策)...... 新州面对的能源挑战是严重的...... 情况也有所分别。新州只有 7% 的排放量是由天然气导致，维州的排碳量是 (新州的) 一倍。”





“我们正面对工业需要天然气的情况。我们未来数年亦面对失去‘基本负荷’(baseload) 电力的情况，但系统内缺乏足够的可再生能源。”





他还表示：“我不想在此进一步增添复杂的因素或另一个政策改变。”





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