两大诱因吸引城市人迁居乡镇 新州西澳小镇成热点

联邦银行（CBA）和智库机构澳大利亚偏远地区研究所（Regional Australia Institute）发布偏远地区搬迁指数（Regional Movers Index），显示一些不太偏远的小镇，正成为吸引澳大利亚人移居的热点。





截至今年6月的过去一年，西澳的Geraldton和新州的Mudgee成为吸收最多国内移民的小镇，它们的共同点是离首府城市只有4小时车程。





珀斯以东94公里的York、以南112公里的Waroona，以及昆州中北部沿岸的Townsville，跻身排行榜前五位。而昆州继续成为最受欢迎的州，多数移民选择住在沿海地区。



澳大利亚偏远地区研究所的行政总裁Liz Ritchie表示，结果显示国内移民对乡镇地区的热情不减，而这些地方正急需发展社会上和物质上的基础设施。





联邦银行的乡镇及农商业主管Paul Fowler认为，随着大企业增加招聘，乡镇地区的人口将持续增长：“本地经济和机会在多个行业增加，比如批发、制造、医疗和教育，会持续带来更多人口。”





总体而言，从乡镇地区搬去城市的人数仍较多，而全国的国内移民数量已超过新冠疫情之前。





对1004名移民的调查显示，收入越高的人士，对搬家到离城市3小时以上车程的地方越感兴趣。





有73%受访者表示，由于疫情后居家工作的灵活性增大，自己才有可能选择迁居乡镇。他们青睐乡下的更大空间、可负担性、有改善的医疗福祉，以及有更多时间。



澳大利亚人都搬去哪了？

与2018-19年度相比，搬去乡镇地区的移民增加了超过16%；

国内移民中，有11.1%是从乡镇搬到城市，有9.6%是从城市搬去乡镇；

按季度计，今年6月是自2018年3月以来第四多人在国内搬家，高于疫情前水平。

澳大利亚人为何迁居？

以不满意城市生活为由搬家的受访者，从2020年的10%增加至14%；

乡镇地区最吸引之处为空间、改善的医疗福祉、生活可负担性、有更多时间；

多数人因工作灵活性增加而对住在乡下产生兴趣。

澳大利亚人喜欢哪里？

截至6月的过去一年，吸引最多城市人的乡镇地区分别是昆州的阳光海岸和黄金海岸、维州的Geelong和Moorabool，以及新州的Lake Macquarie；

人口增长最多的小镇分别是西澳的Waroona、昆州的Livingstone和Mackay、维州的Moorabool，以及南澳的Alexandrina；

悉尼是流失最多居民去乡镇地区的首府城市；

吸引最多城市和乡镇移民的两个首府城市是布里斯班和珀斯。

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