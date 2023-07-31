维州财政税务局宣布有超一亿澳元款项等待被认领

维州财政税务局（SRO）宣布有1.09亿澳元款项等待被领取。





这些钱款包括无人认领的退款、租金、股票利息、工资、债券、利息和销售收入。





虽然维州财政税务局有权收回20澳元以上且在12个月后仍未认领的所有款项，但部分维州人仍留下了让人瞠目结舌的巨款无人认领。





维州财政税务局表示，地址及姓名的变更可能会导致资金无人认领，一些维州居民仍有资格获得数十笔付款。





一名住在Box Hill的男士有88.2697万澳元等待领取，另一名住在Ardeer的女士则可领取25.9828万澳元的意外之财。





一名South Yarra女士名下记录了72项权益，价值17.0105万澳元，另一名在Doncaster的男士名下则有65项权益，总计8.0264万澳币。





除无人认领的权益外，维州财政税务局还持有博彩网站Tattersalls、Intralot和Tabcorp奖金以及TAB奖金，这些奖金在6个月或更长的时间内无人认领。





最高无人认领的奖金是2016年3月收到的，来自Tattersalls的213.6327万澳币，领取者需要提供原始彩票。





维多利亚州居民可以在 维州财政税务局的官网 查看他们是否有未领取的款项。





申请人需要提供他们的姓名和地址，该信息需要与相应机构的档案一致。





财政部长蒂姆·帕拉斯（Tim Pallas）表示，鼓励所有维州人上网检查自己是否错过了应得的钱。





帕拉斯说：“我鼓励维州人上网搜索——这是属于公民的钱，我们希望它掌握在他们手中。”





“如果维州财政税务局以您的名义持有无人认领的款项，您几秒钟内就会知道，并且追回过程非常简单。”





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