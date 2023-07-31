基于图像的性虐待行为日益增加 维州新立法将带来哪些改变？

要点： 维州将基于图像的性虐待定为刑事犯罪已有10年；

新的肯定性同意（affirmative consent）规则即将生效，旨在应对基于图像性虐待行为的增加；

根据改革内容，数字技术生成的图片，比如深度伪造的色情图片，属于私密图像的定义范围。

这篇文章提及性虐待内容。





维州将基于图像的性虐待定为刑事犯罪已近十年，如今女性受害者人数仍在增加。





专家称，尽管肇事者经常利用图片作为控制或勒索目标的手段，但这种形式的性暴力依然未被充分报告。





于周日生效的立法改革意味着基于图像的性虐待施害者将面临更严厉的处罚。





在这项改革中，数字生成的图像——比如深度伪造色情图片，也被视为私密图像的范畴畴。





自 2014 年初次法律修改以来，因涉嫌未经同意传播私密图像而面临法庭审判的犯罪者人数不断增加。在2015 年 4 月至 2016 年 3 月间，有近 40 人被起诉，2022 年 4 月至今年 3 月间，有近 100 人被起诉。



根据犯罪统计机构的数据，在2021至2022年间，有107人因涉嫌基于图像的性虐待而被捕，在随后一年中，有100多人因未经同意传播私密图片而收到警告、警示或以其他方式避免了受到指控。





因威胁传播图片而被起诉的人数也有所增加。





维州遭性侵者救助服务机构的首席执行官凯瑟琳·马尔茨恩（Kathleen Maltzahn）表示，研究显示，肇事者利用这种形式的性暴力来施加强制性控制、提高自己的社会地位、获得性刺激或勒索他人。





她告诉澳联社：“我们知道，一般来说，对性暴力犯罪的举报率是极低的，我们预计分享私密图片的情况也是如此。”





“并不是每个人都认识到这是一种犯罪行为，或者是理解到这是肇事者的过错。”





“我们确实需要就此迅速开展社区教育。”





根据维州遭性侵者救助服务机构的数据，只有不到十分之一的性侵受害者向警方报案，而仅有四分之一的报案最终引发起诉，另有10%的案件在开庭审理之前就已结案。



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有哪些新变化？

于周日生效的立法改革巩固维州的肯定性同意模式，将对性暴力的审查重心从幸存者转移到了施暴者方面。





根据改革内容，人们在进行性活动时必须主动寻求性伴侣的同意，并且这种同意必须是自愿且无压力的。





马尔茨恩说，这些法律或将带来改变，但如果维州安德鲁斯政府不采纳维州法律改革委员会2021年报告中的一系列建议，以改善针对性犯罪的司法应对，这些法律可能会失败。





这些建议包括为法律专业人员和更广泛的社区提供更好的教育和培训，从受害幸存者报告性暴力之时起就提供独立的代表，以及在向遭性侵者提供救助服务方面提供充足的资金。





维州政府一位女发言人说，肯定性同意法律是制止暴力侵害妇女行为的关键一步。





她说：“但我们知道，总有更多的工作要做，我们将会考虑多种方法，来应对导致性暴力的有害行为、态度和假设。”





一个联邦参议院委员会正在调查所有司法管辖区转而采用肯定性同意模式的好处，西澳州、南澳州和北领地都尚未通过相关法律。





如果您或您认识的人受到性侵害的影响，请致电1800 737 732或访问 1800RESPECT.org.au 。在紧急情况下，请拨打000。





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