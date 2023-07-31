澳洲寻工者津贴从9月起预计每两周增加56澳元而非40澳元

金额获得上调的包括，寻工者津贴（Jobseeker）和一些租金支持的福利金。





例如在寻工者津贴方面，现在的个人寻工者津贴，每两周是701.90澳元（包含8.80澳元的能源补贴），但在今年五月出台的财政预算中，政府宣布会在9月份增加40澳元，涨幅为5.8%。





但联邦社会服务部长里什沃斯（Amanda Rishworth）周日证实，由于生活成本上升，考虑到通胀因素，这次每6个月调整一次的幅度，将会是2.2%。





所以，本次涨幅有可能将不止40澳元，而是56澳元。



澳大利亚目前的生活成本问题令人关注。 Credit: On Shot/ Pexels 至于有资格领取更高寻工者津贴的老年人，从9月起，他们将有望领取每两周最多109澳元的额外补贴。





当然，这也取决于联邦议会是否会通过5月公布的有关福利改革的财年联邦预算案。





由于国库收益比大家猜测的理想，政府正面临社会压力，人们要求政府出手帮助需要领取福利金的人士，同时推出一些可以纾解民困的措施。





不过，里什沃斯也同时指出，由于这个财政盈余额只是暂时性，考虑增加福利金时，也要考虑全盘及长远因素，必须找到一个平衡点。





她说，政府已宣布的措施符合平衡原则，其中包括寻工者津贴和租金援助，这些措施是结构性的变化。





至于还有哪些福利金将会上调，里什沃斯表示政府部门正在研究中。





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