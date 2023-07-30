【园艺热线】怎样把番茄种得既好吃又好看之：番茄的催芽育苗

番茄色彩鲜艳、品种繁多、形状各异、味道鲜美，深受华人喜爱。





在上期的节目中，园艺高手张厥樑要介绍了品种选择和栽种准备，今天张厥樑要介绍番茄的催芽育苗。





我们知道植物种子放在土里，只要温度和湿度合适，就会发芽生根生长成小苗。我们在地里和盆里常常会发现一些自己长出来的蔬菜小苗。既然种子入土就能够生长，我们为什么还要人工育苗呢？



首先，我们要了解种子的机理。不同的种子，发芽需要不同的温度、湿度、光照等气候条件。





需要根据种子的品种进行区分，因为不同的种子对于环境气候的要求不同，有的能够适宜高温高湿的环境，有的则是在高温高湿的环境下无法正常发芽，还有的是喜光性种子以及厌光性种子。





因此在播种前，应根据种子的品种，决定是否要催芽，以及用什么温度和光线环境来催芽。



种子催芽

种子直播





种子直播适合在昆士兰、新南威尔士中北部等天气暖和的地区。但即使是直播，最好还是要先进行催芽后再进行直播。





经过催芽的种子再直播，播种后，出苗快，并且整齐，有利于培育健壮的幼苗。





在墨尔本等澳洲南部地区春季室外温度太低，直播出苗率低，不适合直播。





但是，即使在墨尔本地区，有些极容易发芽和温度不敏感的种子，比如萝卜，青菜、菜苔和芥菜等叶菜类，也是可以直播的。





浸种催芽





植物的种子成熟之后，基本上就到了秋冬季节，寒冷迫使种子进入休眠期，它这个时候不会发芽。但等到在温度、湿度适宜的情况下，只需要通过一定的刺激，种子会结束休眠，然后开始发芽生根。





而这一个步骤，就是“浸种”的手法，刺激种子，告诉它：“到发芽的时候了！”种子被这一刺激，就会发芽了。





浸种，是为了让种子较快地吸水，达到能够正常发芽的含水量。同时溶解在水中的氧气，随着水分进入细胞，种子当中的酶也开始活化，使得种子的呼吸作用增强，它就要结束休眠了。





进行催芽，也是为了保证种子在吸足水分后，能够在适宜的温度、湿度的情况下，去促使种子中的养分迅速分解运转，进而供给幼胚生长，在最恰当的时候发芽。





在墨尔本等春季比较冷的地方，是为了在温度不足的环境下，以人工催芽的方式让种子先发芽，等室外暖和以后再移苗到地里。





种子萌发的外部条件：



充足的水分

足够的氧气

适宜的温度

发育正常的种子获得了适宜的条件后，就开始萌发。





选种





我们购买的，自己留种的或朋友送的种子都要先挑选一下，选个体大，形状好，饱满的种子。优良种子才能种出优良的番茄。



Source: SBS / 张厥樑

浸种





把种子浸在15-30℃的清水中，6-8小时，也可以用常温水，浸种12-24小时。



Credit: 张厥樑 催芽（25-30℃环境，3-4天）





经过浸种的种子，用打湿的厨用纸巾包起来，（纸巾浸水后，用手轻轻挤干，到不滴水为止，不要太干或太湿）外面套上封闭的塑料袋或塑料盒，保证水分不蒸发，然后放在25到30℃的恒温环境里催芽。





催芽需要一定的温度环境，对那些比较难发芽的种子，需要自制一个简单的恒温箱。



自制简易恒温箱 控温器 而那些容易发芽的种子，比如番茄种子，我们可以因地制宜利用家里温度较高的地方，比如路由器盖上、热水器顶上等温度有25-30℃左右的地方，如果有酸奶器或小烤炉，经过小心的设计，只要能够持续保证温度在25到30℃之间。



酸奶器的底部垫一块小毛巾就是一个非常好的催芽恒温器 不管用什么方式，每12或24小时要把纸巾取出来用清水冲洗一次，去除二氧化碳，给予种子新鲜氧气。





还有一种方便经济的土方式、小妙方，有朋友把浸种后的种子放进封闭的塑料袋，然后贴身放在内衣里面，睡觉也不取出来，用体温催芽。





每12或24小时取出来用清水冲洗一次，这样番茄籽保证能在3-4天内出芽。这种方法也只能适合番茄等容易发芽的种子，对辣椒、茄子和冬瓜等不容易发芽的种子是不行的。



湿润的厨用纸巾包裹浸种后的种子 Credit: 张厥樑 番茄种子，如果确保是1-2年的新鲜种子，是非常容易发芽的，最多3-4天，种子就会露白发芽。



培育壮苗

种子催芽后，我们就要开始育苗了， 先要准备好育苗盆或育苗盘。



自制简易小暖棚：用一个泡沫箱，四角用筷子支撑，上面套一个大塑料袋，做成一个保温的小暖棚，即使室外温度不到15℃，也可以放在阳光下育苗。



当90%的种子出芽5-15毫米左右时，就可以播种育苗了。





发了芽的种子要马上播种到育苗盆里，如果室外温度还不到15℃，要先在室内窗前阳光下或育苗灯下，或暖棚里育苗（可以自制小型暖棚）育苗。





当然，如果你的地区室外已经超过15℃，就可以直接播种到室外地里。





育苗土





购买商品育苗土：



比如：Seed Raising Mix, Cutting Potting Mix, Premium Potting Mix



自己配制育苗土：



将事先配制好的营养土装入育苗盆或育苗盘中。





播种前将盆土浇足底水，待水完全渗出育苗盆后，再薄撒一层营养土，把土整平，均匀播上种子。





播种时尽量把种子平放在土面上，播种后用盖土覆盖种子。



将种子平放 注意，发芽的种子栽种时，要么把种子平放，让种子自动调节生长方向；要么把“芽”朝下，种子壳朝上。





因为看到的这所谓的“芽”，实际上是胚根，而不是想象中的“叶芽”。这个所谓的“芽”（胚根），往下扎，就成了根系。



把“芽”朝下，种子壳朝上 千万不能把这个所谓的“芽”（胚根）朝上种，有的朋友甚至把这个所谓的“芽”（胚根）露在土上，结果根都长到空气中去了。





盖土一般是加少量细沙、沙土或Potting mix，盖土不能够太厚，盖土的厚度一般0.5-0.8厘米，太厚会影响出苗。





光照





光照不足，幼苗就会长得细软，徒长，育苗盆尽量放在有光照的地方。 辅助灯光（育苗灯）或者放在太阳下的人工温室里。



间苗





小苗长大后，如果太拥挤，要将过密的小苗拔除，以扩大幼苗之间的距离，保证幼苗间空气流通，光照均匀充足，这就叫间苗。



保温保湿





播种后可以喷一些水，保持土壤湿润，温度要保持在20℃——25℃之间，然后将其放置在光线比较明亮的地方，注意要避免阳光直射，两周左右就可以出苗了。





施肥





当小苗长出有4-5片真叶时要给它们施肥（追肥），施用速效有机液肥，促进其根系和小苗的健康生长。





移栽





当小苗长到壮苗标准时就可以移栽定植了。





适龄壮苗的标准是:一般苗龄50～70天，苗高20厘米左右，茎粗0.5厘米以上，节间短、健壮，具有子叶和7～9片真叶，根系发达，不带病原菌和虫害。



如果你不想自己育苗，也可以直接购买商品秧苗。 优点是不需育苗经验，节省时间随买随种。 缺点是没有了自己从种子培育到幼苗的经历，享受不到亲自培育幼苗的喜悦心情。





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