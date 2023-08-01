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晋级：女足世界杯澳大利亚队4比0胜加拿大队 这场比赛意味什么？

在周一晚的女足世界杯小组赛中，澳大利亚国家女足队Matildas以4比0战胜加拿大队，成功晋级。

Matildas players cheering and hugging on a stadium field.

Skipper Sam Kerr (left) celebrates with her teammates following the Matildas' win over Canada on Monday. Source: AAP / James Ross

KEY POINTS
  • 周一（7月31日）晚，澳大利亚国家女足队在最后一场小组赛中击败加拿队大，成功晋级；
  • 下周，在B 组排名第一的澳大利亚队将迎战D组第二名球队。
周一晚，在墨尔本矩形球场，澳大利亚女足队以4比0战胜加拿大队，成功晋级女足世界杯淘汰赛。

上周，澳大利亚队输给尼日利亚队，出乎球迷意料。周一晚对阵加拿大队，澳大利亚队只有获胜才能顺利晋级淘汰赛，若战败，她们将被淘汰出局，若平局，她们将需要尼日利亚队输给爱尔兰队至少两球才能晋级。
Spectators in the stands cheering on the Matildas.
More than 27,000 fans were at Melbourne's Rectangular Park on Monday cheering on the Matildas. Source: AAP / Joel Carrett
在这场比赛中，海莉·拉索（Hayley Raso）在上半场攻进两球，让澳大利亚队占据上风，新星玛丽·福勒（Mary Fowler）在第58分钟再添一球，巩固赢球基础。而本地英雄、替补队长斯蒂芬妮·卡特莉（Steph Catley）则点球得分，确保澳大利亚队在2.77万观众面前取得胜利，并以B组小组第一名的成绩领先尼日利亚队。

此时，现场沸腾了起来，球迷欢呼。而坐在替补队席中的队长萨姆·科尔（Sam Kerr）仍能得以继续让受伤的小腿休息。
Matildas players cheering and hugging on a stadium field.
Hayley Raso (left, middle), scored twice during the match. Source: AAP / Joel Carrett
这场胜利意味着什么？

赢得这场胜利，意味着澳大利亚女足队成功避免了小组赛出局尴尬，更不用去依靠其他球队的战绩来决定自己的命运，比如寄希望于爱尔兰队击败尼日利亚队。
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如今澳大利亚队以6分的成绩排名B组小组第一名。由于尼日利亚队与爱尔兰队的另一场比赛以0比0战平，尼日利亚队获得小组第二名，而加拿大队则出局。

澳大利亚队将晋级女足世界杯16强。下周，她们将在悉尼迎战D组第二名球队，很可能是丹麦队。

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Published 1 August 2023 10:39am
Source: AAP, SBS
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Melbourne

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