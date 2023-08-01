晋级：女足世界杯澳大利亚队4比0胜加拿大队 这场比赛意味什么？

KEY POINTS 周一（7月31日）晚，澳大利亚国家女足队在最后一场小组赛中击败加拿队大，成功晋级；

下周，在B 组排名第一的澳大利亚队将迎战D组第二名球队。

周一晚，在墨尔本矩形球场，澳大利亚女足队以4比0战胜加拿大队，成功晋级女足世界杯淘汰赛。





上周，澳大利亚队输给尼日利亚队，出乎球迷意料。周一晚对阵加拿大队，澳大利亚队只有获胜才能顺利晋级淘汰赛，若战败，她们将被淘汰出局，若平局，她们将需要尼日利亚队输给爱尔兰队至少两球才能晋级。



More than 27,000 fans were at Melbourne's Rectangular Park on Monday cheering on the Matildas. Source: AAP / Joel Carrett 在这场比赛中，海莉·拉索（Hayley Raso）在上半场攻进两球，让澳大利亚队占据上风，新星玛丽·福勒（Mary Fowler）在第58分钟再添一球，巩固赢球基础。而本地英雄、替补队长斯蒂芬妮·卡特莉（Steph Catley）则点球得分，确保澳大利亚队在2.77万观众面前取得胜利，并以B组小组第一名的成绩领先尼日利亚队。





此时，现场沸腾了起来，球迷欢呼。而坐在替补队席中的队长萨姆·科尔（Sam Kerr）仍能得以继续让受伤的小腿休息。



Hayley Raso (left, middle), scored twice during the match. Source: AAP / Joel Carrett 这场胜利意味着什么？





赢得这场胜利，意味着澳大利亚女足队成功避免了小组赛出局尴尬，更不用去依靠其他球队的战绩来决定自己的命运，比如寄希望于爱尔兰队击败尼日利亚队。



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如今澳大利亚队以6分的成绩排名B组小组第一名。由于尼日利亚队与爱尔兰队的另一场比赛以0比0战平，尼日利亚队获得小组第二名，而加拿大队则出局。





澳大利亚队将晋级女足世界杯16强。下周，她们将在悉尼迎战D组第二名球队，很可能是丹麦队。





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