2023或成有纪录以来最热一年 欧洲再遭热浪侵袭

ITALY WEATHER HEATWAVE

epa10731803 Tourists visit the Trevi Fountain in central Rome, Italy, 07 July 2023. New tropical anticyclone approaches Italy will bring heatwave with expected temperatures over 40 degrees Celsius over the weekend. Nine cities are on orange alert in the central-south of the country. EPA/MAURIZIO BRAMBATTI Source: ANSA / MAURIZIO BRAMBATTI/EPA

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随着南欧又将经历酷热的一周，意大利卫生部门加强了高温天气警告。 预计一些城市的气温将高达40摄氏度。 （点击上方收听音频）

欧洲南部继续面临炎热的天气，游客们利用罗马许愿池的水试图降温。

预计罗马的气温将超过40摄氏度，这促使意大利卫生部发出警告，敦促人们尽量待在室内，每天至少摄入1.5升水分。

西西里岛（Sicily）和撒丁岛（Sardinia）的气温也将达到 40 多摄氏度。

一个月内的第三次热浪预计将影响地中海大部分地区，并将持续到本周三。

随着世界各地的高温记录被打破，科学家们表示，2023年有可能成为自19世纪中叶有纪录以来最热的一年。

刚刚过去的7月也预计成为有记录以来最热的月份。

世界气象组织（The World Meteorological Organisation）和欧盟哥白尼气候变化服务机构（European Union's Copernicus Climate Change Service）表示，7 月份极有可能创下历史纪录。气候变化服务机构表示，创纪录的可能性极大。

这一消息引起了联合国的愤怒——因为联合国呼吁采取更有力的气候行动已经有一段时间了。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）表示，这一消息并不令人惊讶。

当成千上万的游客逃离希腊罗得岛的野火时，中国西北部一个乡镇的气温飙升至 52.2 摄氏度，打破了中国的纪录。

美国首次对工人发出高温危险警报，40%的人口受到影响。

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2023或成有纪录以来最热一年 欧洲再遭热浪侵袭

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01/08/202305:49

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