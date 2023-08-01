欧洲南部继续面临炎热的天气，游客们利用罗马许愿池的水试图降温。





预计罗马的气温将超过40摄氏度，这促使意大利卫生部发出警告，敦促人们尽量待在室内，每天至少摄入1.5升水分。





西西里岛（Sicily）和撒丁岛（Sardinia）的气温也将达到 40 多摄氏度。





一个月内的第三次热浪预计将影响地中海大部分地区，并将持续到本周三。





随着世界各地的高温记录被打破，科学家们表示，2023年有可能成为自19世纪中叶有纪录以来最热的一年。





刚刚过去的7月也预计成为有记录以来最热的月份。





世界气象组织（The World Meteorological Organisation）和欧盟哥白尼气候变化服务机构（European Union's Copernicus Climate Change Service）表示，7 月份极有可能创下历史纪录。气候变化服务机构表示，创纪录的可能性极大。





这一消息引起了联合国的愤怒——因为联合国呼吁采取更有力的气候行动已经有一段时间了。





联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）表示，这一消息并不令人惊讶。





当成千上万的游客逃离希腊罗得岛的野火时，中国西北部一个乡镇的气温飙升至 52.2 摄氏度，打破了中国的纪录。





美国首次对工人发出高温危险警报，40%的人口受到影响。





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LISTEN TO 2023或成有纪录以来最热一年 欧洲再遭热浪侵袭 SBS Chinese 01/08/2023 05:49 Play





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