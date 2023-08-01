西悉尼建设全澳第二大废水回收工厂 预计和新机场同年竣工

国会议员格雷格·沃伦（Greg Warren）表示：“如果没有这一基础设施，这些（西悉尼地区的）房子就不可能建成。而当你谈到到就业时，我们所看到的是工程建造过程中创造的1000个建筑就业岗位以及工程建成后将产生的数百个工作岗位。”





该废水处理厂将由太阳能供电，每天可处理多达70兆升的废水。悉尼水务公司总经理罗奇·查洛克斯（Roch Cheroux）表示，处理后的废水将用于公园土地，而固体部分将转化为生物天然气。它的用途是独特的。处理后的水将用于浇灌公共花园。随着城市发展，这些花园将帮助西悉尼地区降低温度。





预计，该厂建成后将成为仅次于珀斯的澳大利亚第二大废水处理设施。





新南威尔士大学全球水研究所的格雷格·莱斯利教授（Greg Leslie）表示，内陆郊区的温度通常要比海滨地区高10度：“城市扩张，我们面临的最大问题是控制城市热量，而西部的树木覆盖不足，树冠将需要更多的水。”



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这一消息发布之际，悉尼水务公司的3000名工人正在考虑就工资和待遇问题采取罢工行动。





澳大利亚服务工会副秘书长简·普丽姆罗丝（Jan Primrose）表示，这家国有企业的士气正处于历史最低水平。她告诉SBS新闻，悉尼水务公司威胁要降低他们的薪酬，而首席执行官也没有参加任何谈判。





废水处理设施预计将于2026年完工，而同一时间悉尼西部机场也将迎来启用。



