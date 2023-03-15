废水分析显示澳人甲基苯丙胺使用量上升

要点： 过去12个月内，废水系统中检测到超过14吨甲基苯丙胺、可卡因、海洛因和摇头丸；

根据废水分析，甲基苯丙胺的使用有所增加；

可卡因的使用处于“历史最低点”。

澳大利亚的非法毒品消费已经下降，但生活成本压力并未对需求产生影响——最受欢迎的毒品也是最昂贵的。





根据澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）最新的废水检测信息，2021年8月至2022年期间，在废水系统中检测到超过14吨的甲基苯丙胺、可卡因、海洛因和摇头丸。





“调查结果显示，甲基苯丙胺仍然是消费量最大的非法兴奋剂。我们还看到全国可卡因消费量创历史新低，”ACIC代理首席执行官里彭（Matt Rippon）说。





检测到的毒品总量与去年相比减少了约10%，但该委员会将这一下降归因于缉毒行动而非财政压力。



Police say drug seizures have contributed to lower drug consumption. Source: AAP 委员会的首席毒品顾问尼尔森（Shane Neilson）说：“这些（查获的）毒品市值估计为100亿澳元。在全国各地家庭预算紧张的情况下，这是一个真正令人担忧的问题。”





这批毒品中超过83%是甲基苯丙胺，它可以被转化为高度成瘾的毒品冰毒和快速丸（Speed）。





阿片类药物是一个日益受到关注的问题，海洛因是全国第二大最常用的非法药物，而羟考酮和芬太尼的消费也在上升。





摇头丸的使用量下降了41%，可卡因的使用量也下降了近三分之一。





报告称：“全国可卡因‘交易’的市值中位数低于晶体甲基苯丙胺的‘交易’价格，因此价格似乎不是可卡因消费下降的一个因素。”





据估计，2022年有600公斤可卡因被缉获，大约是估计摄入量的两倍。



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欧洲犯罪团伙已经减少了生产摇头丸的数量，而选择了甲基苯丙胺。





尼尔森乐观地认为，北美的阿片类药物危机可能不会波及澳大利亚。





虽然这些药物可以用于某些医疗条件，但它们经常被滥用。





尼尔森说：“有组织犯罪参与其中，在某种程度上，各种行业的人都参与了将产品转移到非法市场的活动，这当然是美国芬太尼和可待因的一个巨大问题。”





“还有一种情况是，个人只是持有他们合法获取的药物，但全部或部分地非法使用这些药物。”





尼尔森认为，冰毒如此受欢迎的部分原因是，由于本地制造和进口，成瘾的使用者可以很容易地获得它。



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该报告的数据是在2022年8月和10月从澳大利亚各地的58家污水处理厂收集的，覆盖了约1400万人。





氯胺酮和大麻也越来越受欢迎。





尼古丁和酒精仍然是最常使用的物质，消费量相对稳定。





12月是消费毒品最流行的时间，据信是由于有组织犯罪集团在派对季节加大了供应量，以及人们有更多吸毒机会而综合导致的。





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